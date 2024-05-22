'Türk dijital oyun sektörü genç geliştiricilerle büyüyor'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da 2015’ten bu yana hizmet veren oyun ajansı, espor ajansı, Metaverse ve yeni nesil oyun yayıncısı Gaming in Turkey I MENA I EU, son hazırladığı raporda Türkiye’de 2023 sonu itibariyle 47 milyon oyuncu bulunduğunu ve sektörün, 580 milyon dolar hasılat elde ettiği bilgisini paylaştı. Gaming in Turkey I MENA I EU Oyun ve Espor Ajansı CEO’su Ozan Aydemir, “Türkiye’de oyun sektörünün TL bazında büyüdüğünü, önümüzdeki dönemde Türk oyun stüdyolarının sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Mobil oyunlardan 315 milyon dolar, bilgisayar oyunlarından 145 milyon dolar ve konsol oyunlarından 120 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade eden Aydemir, “Türkiye’nin dolar bazında 2022’deki pazar büyüklüğü 625 milyon dolardı. Sektör, dolar bazında küçüldü ancak döviz kurundaki artışı da göz önünde bulundurursak, reel olarak büyüdü. Bu büyüme, TL bazında yüzde 34,46 oldu” dedi.

Google Play'de 167 bin 256 aktif oyun yayıncısının yüzde 2’sinin Türk olduğunu değerlendiren Ozan Aydemir, “Türk gençlerinin bu sektöre olan ilgisi ve yetenekleri, ülkemizin dijital oyun ekosisteminin hızla büyümesine katkı sağlıyor. Genç oyun geliştiricilerimiz, sadece yerel pazarda değil, aynı zamanda uluslararası arenada da ses getiren projelere imza atıyor. Önümüzdeki yıllarda, Türkiye'nin oyun sektöründe daha da güçlü bir konuma geleceğine inanıyorum. Eğitim kurumlarının ve özel sektörün desteğiyle, genç geliştiricilerimiz daha fazla fırsat ve kaynak bulacaklar. Dünya çapında adından söz ettiren Türk oyun stüdyolarının sayısının artacağına eminim” ifadelerini kullandı.

“Steam’ın dolara geçmesi Türk oyuncuları zorladı”

En yaygın oyun yayıncısı Steam’in, 2014 yılında eklediği TL desteğini resmi olarak geçtiğimiz Kasım ayında sonlandırdığını ve dolar kuru üzerinden işlem yapma kararı aldığını hatırlatan Aydemir, “Yeni fiyatlandırma konusundaki inisiyatif oyun geliştiricilerinde olsa da bu değişiklik, Türk oyuncuları için mali açıdan zorlu bir durumu beraberinde getirdi. Aynı zamanda, bu karar Prime Gaming, PlayStation Plus, Xbox Game Pass gibi aylık abonelik sistemlerine ve halen TL bazında işlem yapabildiğimiz Epic Games gibi platformların daha etkin kullanılmasına vesile oldu” değerlendirmelerinde bulundu.

“Yatırımların sayısı arttı, hacmi küçüldü”

Türkiye’de 2023 yılında oyun sektörüne yapılan yatırımların devam ettiğini, sayısal olarak olmasa da hacim olarak düştüğünü aktaran Aydemir, “2022 yılında 27 adet, toplam 113 milyon dolar hacimde yatırım gerçekleşti, 2023 yılında ise 40 adet, toplam 30.2 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu oldu. Bu normal bir süreç, genel olarak baktığımızda globalde de benzer bir doğrultuda ilerleme söz konusu. Global oyun sektöründe de paraya ulaşmanın çok zorlaştığı bir yıl yaşadık. Aynı zamanda yatırımcılar adımlarını daha dikkatli atmaya başladı” diye konuştu.

“Z kuşağı hem tüketici hem geliştirici”

Z kuşağının, teknolojiye olan yakınlıkları ve dijital dünyadaki yetkinliklerinin oyun sektörüne yapılan yatırımlarda büyük bir rol oynadığını söyleyen Aydemir, “Z kuşağı, sadece oyun oynamakla kalmıyor, aynı zamanda oyunların nasıl yapıldığını, nasıl geliştirildiğini ve nasıl daha iyi hale getirilebileceğini de merak ediyor. Bu, onları sadece tüketici değil, aynı zamanda yaratıcı ve geliştirici olarak da sektöre kazandırıyor. Bu da sektörde inovasyonun hız kazanmasına katkı sağlıyor. Yatırımcılar, Z kuşağının yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini fark ederek, onlara yönelik projelere ve girişimlere daha fazla kaynak ayırıyor. Bu yatırımlar, genç geliştiricilerin ve girişimcilerin oyun sektöründe başarılı olmasını ve küresel arenada rekabet edebilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.