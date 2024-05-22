TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, güven tazeledi

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Mehmet Salih Çelik’in tek listesiyle gidildi. Üyelerin tamamından güvenoyu alarak yeniden seçilen Mehmet Salih Çelik, genel kurulun Türkiye-Irak ilişkileri açısından önemine değindi.

Tüm kesimlerle dayanışma halinde olarak örnek bir yönetim anlayışı ve sağlıklı bir aile yapısıyla hizmet ürettiklerini vurgulayan Çelik, “2024 yılı içerisinde 20 temsilciliğe ulaşma hedefindeyiz. 81 ilden üye kazanmak adına yoğun bir çalışma süreci yaşayacağız. TISİAD’ın geleceğe güçlü adımlarla yürümesi için büyük bir mücadele örneği sergiledik. Temel ilkemiz derneğimizin demokratik bir işleyişle yürümesi oldu. Derneğimizin aidiyet duygusunun günden güne güçlendiğini gururla söylemek isterim. Mersin başta olmak üzere ülkemizin farklı kentlerinden saygın şirketler TISİAD ailesinin içinde yer alıyor. Irak ve IKBY’de yaptığımız temaslar, girişimler ve açtığımız temsilciliklerden ayrıca söz edeceğim ama üyelerimizin bu bölgeye yaptığı yatırım ve ticaretin bu iki yılda çok daha iyi bir yere bu adımlarımız sayesinde geldi” dedi.

Çalışmaların kararlı ve emin adımlarla sürdürüleceğinin altını çizen Çelik, Türkiye’nin müreffeh yarınları için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.