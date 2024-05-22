AKAMİB’in ihracat şampiyonları ödüllendirildi

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ndeki (AKİB) ödül töreninin açılış konuşmasını yapan AKİB Koordinatör Başkanı ve AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, birliğe kayıtlı 5 bin üyenin 187 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

2023’ün Türkiye açısından zorlu bir yıl olduğunu vurgulayan Kılıçer, sektörün olumsuzluklardan etkilendiğine dikkat çekti. Bir yandan küresel ölçekte yaşanan enflasyon ve resesyonlar, diğer yandan hedef pazarlardan Rusya ile Ukrayna’nın savaş halinde olmasının negatif etkilerinin görüldüğünü kaydeden Kılıçer, “Bölgemizi etkileyen depremler sebebiyle sürdürülebilir ihracat yapmak ve pazar çeşitliliğini geliştirmek oldukça zordu. 2023 verilerine baktığımızda Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı 8 milyar dolar, birliğimiz ihracatı ise 892 milyon dolar oldu. Tüm bu koşullara rağmen gerçekleştirdiği ihracatla hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize destek sağlayan tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz” dedi.

Talebin artış eğilimi umutlandırıyor

2024 yılı Ocak-Nisan dönemindeki ihracatın yüzde 4 artış ile 285 milyon dolar olduğunu anımsatan Kılıçer, miktar bazındaki artışın ise kayıtlara yüzde 12 olarak geçtiğini dile getirdi.

Pandemi sonrası küresel piyasalardaki fiyat rekabetinden etkilendiklerine ve bu durumun ürün fiyatlarına yansıdığına işaret eden Kılıçer, “Bu arzu edilmeyen bir durum olsa da talebin artış eğiliminde olması bizi umutlandırıyor. Katma değerli ürün ihraç etmek için bakanlığımızın destekleriyle yeni pazarlar oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bu konu tüm ihracat ailemiz için başlı başına bir sorun. Bir diğer önemli sorunumuz ise istihdam ve kalifiye personel ihtiyacıdır. Bu sorunun geleceğimiz için kapsamlı şekilde ve ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Türk ihracatçısı olarak, her zaman olduğu gibi tüm sorunlara rağmen elimizi taşın altına koyup ihracatımızı artırmak üzere tüm gayretimizle çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AKAMİB sorumluluk bölgesindeki kentlerden Mersin, Adana, Hatay ve Karaman'da sektöre en fazla ihracat katkısı sağlayan firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.