Maraş'a modern hal merkezi kurulacak 

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Bir şehrin tüm iaşesinin hallerden temin edildiğini bu nedenle de hallerin şehirler için çok önemli olduğunu ifade eden Kahramanmaraş Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan, bunun bilincinde olarak 6 Şubat depremlerinden hemen sonra hal esnafı ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Orhan, “Bizler hem Valiliğimizle hem Belediye Başkanlarımızla hem de siyasilerimizle iletişime geçerek burayı ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledik. Sağ olsun esnaf arkadaşlarımızla hızlıca organize olarak hem deprem dolayısıyla yardım gönderenlerin yardımlarını dağıttık hem de buradan giden yardımları koordine ettik. O açıdan herkes kendine düşeni yaptı. Biliyorsunuz bizim etrafımızda köy garajları dediğimiz ve içerisinde onlarca işyerinin olduğu alanlar depremlerde yıkıldı ama hal bölgemiz en azından ayakta kaldı” dedi.

“Şehir büyüdü, hal yetersiz kalıyor”

Kahramanmaraş halinin istihdama ciddi katkı sağladığını da kaydeden Halit Orhan, şöyle devam etti:

“Hal bölgemizde bulunan 90 adet iş yerimizde yaklaşık bin kişilik istihdam sağlanıyor. Tabi yaş sebze ve meyve ürünlerinin günlük ticareti var. Bundan dolayı da hem ekonomik anlamda canlı bir bölge, hem de çok fazla araç ve insan sirkülasyonu olan bir bölge burası. Ve bakarsanız Kahramanmaraş’ımız artık çok büyüdü ve halimiz artık yetersiz kalıyor. Bundan dolayı şehrimize modern bir hal merkezi yapmayı planlıyoruz. Bunun için Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Odası olarak bir proje geliştirdik. Gerek siyasilerimizle gerekse de belediyelerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Ana arterlere yakın, kullanışlı, diğer şehirler tarafından parmakla gösterilecek bir hal merkezimizi Kahramanmaraş’a kazandıracağız.”

“Bölgesel tarım üretimine geçilmeli”

Bir ülke için yaş sebze ve meyve iaşesinin çok önemli olduğunu, bu nedenle de bir ürünün tarladan sofraya ulaşana kadar çok sıkı bir şekilde denetlenip takip edilmesi gerektiğine dikkate çeken Orhan, “Çiftçilerimiz tarafından üretilen ürünler tarladan sofraya toptancılar aracılığıyla ulaştırılır. Bu bir gerçektir. Benim her zaman savunduğum bir konu da bu. Bakanlığımız tarafından bir denetleme mekanizmasının kurulması lazım. Çünkü bu sebze ve meyve iaşesi çok önemli bir konudur. Bunun takibini yapmak çok zor. Ürünlerin fiyatı arz ve talebe göre değişir. Üretim az olursa fiyat yükselir, çok olursa fiyat düşer. O açıdan Tarım ve Ormanlığı Bakanlığı tarafından bir denetim mekanizması Türkiye genelinde kurulması lazım. Bizim kare kodlu bir uygulamamız var. Şimdilik çok yaygın bir sistem değil. Bu uygulamada ürün kaçıncı elden alınmış, kaça almış, kaça satmış hepsini görmek mümkün. Türkiye’nin bölgesel tarım üretimi mantığına geçmesi lazım” diye konuştu.

“Zincir marketlerin tercihi Kahramanmaraş olmalı”

Kahramanmaraş Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan, zincir marketlerin ticaretini Kahramanmaraş dışından yaptığını bunun da tekelleşmeye neden olduğunu ifade ederek, “Büyüyen zincir marketlerimiz kendi araçlarıyla il dışından şehrimize yaş sebze ve meyve ihracatı yapıyorlar. Bunu hem oda olarak hem de hal esnafı olarak doğru bulmuyoruz. Bu şehrin kalkınması, ekonomisinin kendi içinde dönmesi önemlidir. Bu marketlerin bu şekilde ticaret yapması tekelleşmelere neden oluyor. Oysa ürünlerin şehre tek noktadan girmesi ve şehre dağılması hem tekelleşmeyi engelleyecek hem de şehre giren ürünler kayıt altına alınacak. Böylece otomatik bir denetim mekanizması kurulmuş olacak. Biz bu konuyu da gündeme getirdik. Umarız kısa sürede de çözüme kavuşturulur” dedi.