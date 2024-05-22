Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Güney Kore'de!

ESKİŞEHİR

Söz konusu ziyaret kapsamında, Global Dijital İnovasyon Ağı (GDIN) ile bir araya gelen heyet, EOSB'nin faaliyetleri ve GDIN'in yürüttüğü önemli projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Kore'nin önde gelen dijital inovasyon şirketlerinden Codepresso ve Nearthlab'ın ürünleri ve hizmetleri de Eskişehir heyetine tanıtıldı.

Toplantıya katılanlar, Türkiye ve Güney Kore'nin teknolojik güçlerini birleştirerek küresel pazarda önemli başarılar elde edebileceği konusunda fikir birliğine vardı.

GDIN, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile stratejik ortaklık kurarak Kore ve Türkiye inovasyon ekosistemleri arasındaki iş birliğini güçlendirmede öncü rol oynuyor. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, GDIN ile küresel ortaklarla iş birliğini sürdürerek dijital inovasyona öncülük etmeye kararlı oldukları vurgulandı.