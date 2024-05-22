Kadın Kooperatifleri Fuarı başladı

KAYSERİ / EKONOMİ

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Fuar’ın açılışına Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşhan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Bugün burada gerçekten büyük bir başarı hikâyesine tanıklık ediyoruz. Bir buçuk yıl önce başlayan bir süreçte, Kadın Kooperatifleri tüzel kişilikleri kuruldu, mekânları oluşturuldu, atölyeleri oluşturuldu ve satış başladı. Kadın Kooperatiflerimizin dört aylık cirosu 24 milyon lira. Engelliler Kooperatifimiz 100 bin lira vergi ödedi. Bütün Kadın Kooperatiflerimiz bir buçuk yıl içerisinde, kurulacak, makineleşecek, üretecek, para kazanacak ve vergi ödeyecek. Bu gerçekten büyük bir başarı hikâyesi” dedi.

“Fabrika kuracağız”

Kadınların, yaptıkları çalışmalarla herkese umut ve cesaret verdiğini belirten Çiçek, “Sizler umut oldunuz, cesaret oldunuz. Siz her şeye rağmen Kayseri için seferber oldunuz sizlerle gurur duyuyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha fabrika kuracağız. Beraber başaracağız. Bir buçuk yılda bunu beraber başardıysak, devamını da başaracağız. Kadın Kooperatiflerinin aynı zamanda turizme katkısı oluyor. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle başardık. Onlar olmasa biz başaramazdık. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer kısa sürede buraya geldiysek, önümüzdeki dönemde çok başka yerlerde olacağız hep beraber” diye konuştu.