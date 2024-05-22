Mobilyanın genç markası 33 Home Concept, gelecekten umutlu

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de ailesinin 25 yıldır faaliyet gösterdiği mobilya imalat sektöründe kendi kariyer planlamasını yaparak geçen sene 33 Home Concept markasını oluşturan ve faaliyetlerine 1 çalışanıyla 100 metrekarelik küçük bir atölyede başlayan İbrahim Karaman, kısıtlı zamanda önemli bir başarı grafiği çizdi.

Şuan bin 500 metrekare kapalı alana sahip atölyesinde yıllık bin 200 takımlık kapasiteyle modern, avangard ve soft yatak odası takımı koleksiyonları oluşturan firma, kendi ürünlerinin yanı sıra oturma gurubu ile dekoratif aksesuarları 700 metrekarelik mağazasında müşterilerin beğenisine sunuyor. Tasarım, imalat ve satış sürecinin tamamını 14 kişilik çalışan kadrosuyla yürüttüklerini belirten 33 Home Concept Genel Müdürü İbrahim Karaman, kentteki birçok mobilya perakendecisinin İnegöl ve Kayseri gibi farklı bölgelerdeki imal edilen ürünleri sattığını söyledi. Kendilerinin ise ‘imalattan halka’ düşüncesiyle hareket ettiklerini ve bu anlayışın Mersin’de güzel bir etki oluşturduğunu vurgulayan Karaman, “Koleksiyonlarımızın üretildiği yerde ilgi görüp alıcı bulmasıyla güçlendik. Başka şehirlerde üretilen takımların ilimizdeki satış fiyatları aracı komisyonu ve nakliye gibi gider kalemleriyle artarken, biz maliyetin üzerine küçük kar payları ilave ederek kaliteyi uygun fiyatla sunuyoruz” dedi.

Arap ülkeleri ve Kıbrıs’tan ilgi görüyor

Günümüz itibariyle aylık 40 takım satış yapabildiklerinden söz eden İbrahim Karaman, pazarlamadaki etkinliklerini artırarak büyümeye devam edeceklerini aktardı.

Her geçen gün yukarı yönlü hareket eden başarı grafiğini ihracatla taçlandırmak istediklerinin altını çizen Karaman, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne üye olduklarını dile getirerek, “Sektördeki tanınırlığımızı artırmak için yurtiçindeki çeşitli fuarlara katılıp potansiyelimizi gösteriyoruz. İlk etapta kurduğumuz ikili ilişkilerin gelecek açısından umut verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Arap ülkeleri ve Kıbrıs’tan yoğun talep alıyoruz. İhracatla birlikte artacak talepleri karşılayabilmek için daha geniş bir üretim sahasına ihtiyaç duyacağımızı biliyor, bu yöndeki araştırma ve planlamalarımızı sürdürüyoruz. Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği’nin hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiği Çukurova Mobilya Kent’teki yerimizi almak istiyoruz. Modern üretim altyapısına sahip atölyelerde imal edeceğimiz ürünler hem Türkiye’de kullanılacak hem de uluslararası ihraç pazarlarında ‘kaliteli Türk malı’ algısına katkı koyacak” diye konuştu.

Kalite sertifikaları için başvurular yapıldı

İmalat aşamalarını sertifikalandırmanın ticari faaliyetlere olumlu yansıdığına dikkat çeken İbrahim Karaman, “Sektörün genç ve tecrübeli firmalarından biri olarak kalite sertifikaları için başvurularımızı yaptık. İnceleme ve değerlendirme süreçlerinin ardından belgelerimizi alacak, alanımızdaki iddiamızı artıracağız” ifadelerini kullandı.