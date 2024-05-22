Boğazköprü-Mersin hattında kapanan 45 kilometre Anadolu sanayicisinin ihracatına ilave yük getirdi

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Akyapı Lojistik, dünyanın önde gelen ve yurtiçinde aktif en büyük 14 armatörünün (Msc, Maersk, Cma Cgm, Cosco Shipping, Hapag Lloyd, One-Line, Zim Line, Evergreen, Medkon, Turkon, Altun Lojistik, Akkon, Mlh, Borchard) Türkiye’deki en hacimli demiryolu nakliyecisi, depocusu ve tedarikçisi olarak hizmet veriyor.

Anadolu’dan limanlara yıllık 68 bin ihracat ve ithalat konteyneri taşıyor. Blok tren çalıştırdığı ulaştırma koridorlarında da demiryolu ile dökme yük yani sac, sunta, filmaşin, cevher, maden ve benzeri ürünlerin taşımacılığını da yapıyor. Anadolu’daki yükü karayolu ile toplayıp Boğazköprü İstasyonu’ndan limanlara blok trenler ile gönderip gemilere bindiriyor. İran ve BTK hattı üzerinden direk uluslararası demiryolu ihracat ve ithalat taşımaları yapıyor. Ayrıca bölgenin en büyük kapasiteli gümrüklü ve gümrüksüz depolama tesislerine de sahip. Hayata geçirdiği yeni yatırımla Anadolu sanayicisi için büyük öneme sahip Konteyner Terminali’ni de aktif hale getiren Akyapı Lojistik, şimdilerde de Nisan ayında aniden kapatılan Boğazköprü-Mersin International Port güzergahındaki demiryolunun son 45 kilometresini karayolu ile tamamlayarak ihracat ve ithalatın aksamadan devam etmesini sağlıyor.

Akyapı Lojistik Genel Müdürü Arda Aksoy, “Nisan ayında en aktif olduğumuz Boğazköprü-Mersin International Port güzergahındaki demiryolunun son 45 kilometresi yani Yenice-Mersin arası hızlı tren çalışmasından dolayı, önceden resmi bir bildirim yapılmadan, aniden iki sene süre ile kapandı. Bu hatta yolcu taşıması durdu ve yük taşımasında yüzde 67’lere varan kayıp yaşandı. İş hacmimizde ciddi düşüşlere sebep olan bu kapanma ile mağdur olduk. Anadolu sanayisinin güney limanlara bağlantısı kesildi. Bizler kendini demiryolcu olarak tanımlayan lojistikcileriz. Birinci nesil büyüklerimiz 35 yıldır demiryolu ile çalışmış insanlar. Biz de ikinci nesil olarak 15 yıldır demiryolcuyuz diyoruz. Bu durum bizleri çok üzdü. Sanayiciler ürünlerini daha ekonomik şartlarda limanlara sevk edip ihraç edebiliyorken hızlı tren çalışmasının sonucu olan demiryolu kapaması bunu sonlandırdı. Biz de son 45 kilometreyi yoğun çabalarımız ve girişimlerimiz sonucunda Yenice İstasyonu’nda karayolu araçlarına aktarma yaparak devam ettiriyoruz. Bu konuda Mersin International Port yöneticilerine destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Ancak bu durumun ihracatçıya ciddi mali külfet getirdiğini de belirten Aksoy, “Mağduriyet karşılığında bizlere tanımlanan indirimler yüzde 10’a tekabül ediyor. Yüzde 100 maliyet artışının olduğu yerde yüzde 10 indirim tanımlanması tabi ki yaralarımıza merhem olmadı ve anlamsız kaldı. Konuya dair yetkili merciler ile ilave indirim tanımlanması için görüşme halindeyiz. Ancak yılların getirdiği birikim ile hiçbir müşterimizi mağdur etmeden, bir miktar zararına da olsa bu servisi duraklama olmaksızın devam ettiriyoruz” diye konuştu. Güzergahın kapanmasıyla, bölgeye demiryolu taşımacılığının da tamamen bittiğine yönelik dedikodular dolaştığını aktaran Arda Aksoy, “Bazı dedikodular piyasada dolaştığı için ifade etmekte fayda var; Kayseri-Mersin ve Kayseri-İskenderun hatlarında kesintisiz demiryolu taşımasına devam ediyoruz. Müşteriler, ilgili bölgeler için armatörlerden Akyapı Lojistik ile demiryolu hizmeti talep edebilirler” ifadelerini kullandı.