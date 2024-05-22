Eski Bakan M. Mehdi Eker'e fahri doktora unvanı verildi

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Konferans'ın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç yaptı. Karakoç, görev süresi içinde üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi ise Diyarbakır yetiştirdiği yakın tarihte bölgenin en önemli entelektüellerinden birinin de Mehdi Eker olduğunu belirtti. Çiftçi, Eker'in Diyarbakır tarımına, bölgeye ve ülkeye bilgi birikimi ile katkısının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Konferans öncesi rektör Prof Dr. Mehmet Karakoç Dr. Mehmet Mehdi Eker’e cübbe giydirerek fahri doktora ünvanı belgesini takdim etti.

Konferansına tarımın stratejik alanları, tarım ve gıda sektöründe yaşananlar, teknolojik dönüşüm konusunda analizlerde bulunarak başlayan Eker, gıda, su ve enerjinin stratejik alan olduğunu, Doğunun topraklarının verimliliğini belirtti.

Karacadağ'ın eteklerinin buğdayın anavatanı olduğunu, endemik pirincin, koyun dahil birçok hayvanın evcilleştiği, tarımsal üretim faaliyenin bu bölgede başladığını söyleyen Eker, "Tarım kadim bir meslektir" diyerek mevcut yapının devam ettiği müddetçe tarıma ihtiyaç olduğunu ve tarımın geleceği de etkileyen bir meslek olduğunu vurguladı.

"Tarımla başlayan kent kültürü Diyar-ı Bekir" diyerek, bölgemizin tarımsal potansiyelinden bahseden Eker, gıda güvenliğini etkileyen faktörleri birçok başlık altında sıraladı.

İklim değişikliği ve su kaynaklarının mevcut durumunu paylaşan Eker, nüfus ve üretim ilişkisi, kişi başına düşen tarım arazisi varlığı, ülkelerin kendi toprakları ile yetinmeyip toprak kiralama yöntemini anlattı.

Gıda güvenliğini etkileyen faktörlerdende konuşmasında bahseden Eker, bunları şu şekilde sıraladı. İklim değişikliği ve küresel ısınma, savaşlar ve küresel salgınlar, Uluslararası ticaret politikaları ve gıda milliyetçiliği, tarım piyasalarında kartelleşme, gıda israfı ve adaletsiz paylaşım. Gıda fiyatlarındaki dalgalanma ve sosyo ekonomik faktörler, yoksunluk ve yoksulluk.

Dr. Mehmet Mehdi Eker konferans'ının sonuç kısmında ise, küresel iklim değilikliğinin tarım sektörünü önemli ölçüde etkilediğini, kişi başına düşen tarım arazisi ve su başta olmak üzere kaynakların azaldığını, nüfus artışı ve kentleşme ile işlenmiş gıda ürünlerine olan ihtiyacın artığını, ileri teknoloji, tarım gıda sistemlerinde hızlı bir dönüşüm gerçekleştiğini ve Türkiye Yüzyılında tarımda değişim ve dönüşümüsağlayacak bütüncül politikalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.