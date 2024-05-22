Prof. Dr. Ercan bölgeleri tek tek saydı: Bu tarım ovaları yapılaşmamalıydı
Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez yapılaştırılan tarım alanlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.
Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin analizlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tarım ovalarının yapılaştırılmasına yönelik konuştu.
Prof. Dr. Ercan, bazı bölgelere uyarıda bulunarak, "Bu tarım ovaları yapılaşmamalıydı" dedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:
"Kuzey Anadolu Kırığının en etkin kolu Kuzey(Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas),sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta koludur. Gerginlik doğudan batıya kaktırmayla birikir.En çekinceli bölüm, tek kollu;Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca’dır.Bu tarım ovaları yapılaşmamalıydı."