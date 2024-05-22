  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. THY: İBB Roma gezisi için uçak kiraladı
Takip Et

THY: İBB Roma gezisi için uçak kiraladı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma seyahatine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY: İBB Roma gezisi için uçak kiraladı
Takip Et

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün, "Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları’na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir." dedi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları'na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Koç Holding’ten yeni Yapı Kredi açıklaması!Koç Holding’ten yeni Yapı Kredi açıklaması!Şirket Haberleri

 

Kulisler hareketlendi... En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak!Kulisler hareketlendi... En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak!Ekonomi

 

Tasarruf tedbirleri kamu çalışanlarını nasıl etkileyecek?Tasarruf tedbirleri kamu çalışanlarını nasıl etkileyecek?Ekonomi

 

Detaylar belli oldu: Emekliye destek paketinde neler var, nerelerde geçerli?Detaylar belli oldu: Emekliye destek paketinde neler var, nerelerde geçerli?Ekonomi

 