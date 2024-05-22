İZMİR / EKONOMİ

“Mesleki Eğitim, sürdürülebilirlik, inovasyon, AR-GE, Tasarım, dijitalleşme, e-ticaret, e-ihracat başlıkları Türkiye’nin öncelikli çalışma başlıkları olmalı” tespitinde bulunan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Mesleki eğitim üretimde toplam kalitenin ve verimliliğin artması için kritik öneme sahip. Bu amaçla, Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile 2022 yılından beri Mesleğim Geleceğim Projesi’ni sürdürüyoruz. Amacımız, gençlerin Türk moda endüstrisinde uzun soluklu istihdam edilmeleri. Mesleki eğitimde 15-18 yaş aralığındaki gençlere odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

319 genç burslu okuyor

Türk moda endüstrisinin katma değerli üretim için nitelikli tekstil mühendisleri istihdamına da ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Sertbaş, bu amaçla 2019 yılında Tektsil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Projesi’ni hayata geçirdiklerini ifade etti. Sertbaş, “Bu projeyle birlikte Tekstil Mühendisliği fakültelerinde yüzde 40 olan doluluk oranları yüzde 90’lara çıktı ve tekstil mühendisliğinin taban puanları yükseldi. Proje kapsamında toplam 319 öğrenci burs alıyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi’nin meyvelerini sektörümüz uzun yıllar yiyecek, bugün küresel ekonomideki daralma ve yükselen maliyet artışları nedeniyle ihracat rakamlarımızın mevcut seviyelerinde tutunmasında zorlansak da, sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladığında ihracat rakamlarımız hızlı bir şekilde artışa geçecek. Türk moda endüstrisi, istihdam ve ihracatın lokomotifi olmaya devam edecek. Çünkü biz gerek sürdürülebilirlik gerekse insan kaynağı noktasında ev ödevimizi eksiksiz yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Türk moda endüstrisinin müşterilerin koleksiyonlarını üretip ihraç eden bir profilden, kendi koleksiyonlarını tasarlayan, tasarım ihraç eden bir konuma yükseldiğini söyleyen Sertbaş, “Türkiye’nin kg başı ortalama ihraç fiyatı 1,4 dolar seviyelerindeyken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ortalama ihraç fiyatı 17-18 dolar seviyelerinde. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı tasarım gücüyle daha da artırmak. Tasarıma yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.