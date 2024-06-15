Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti

Son zamanlarda küresel ekonomik krizin etkileriyle birlikte Türkiye ve dünya genelinde binlerce firma peş peşe iflasını açıkladı. Son aylarda en çok iflasın yaşandığı sektörlerden biri ise tekstil sektörü oldu. Tekstil firmaları, artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Ünlü kot firması iflas etti

Son olarak Türkiye’de kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi birçok ürünün imalatını yapan bir marka iflas etti. ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi resmen iflas etti. İstanbul İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararda “BAKIRKÖY/İSTANBUL adresinde kayıtlı ÜNATEKS DENİM TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin saat 10.53 itibariyle İFLASINA karar verilmiş olup tasfiye işlemleri müdürlüğümüz yukarıda yazılı 2024/19 İFLAS sayılı dosyasından yürütülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06 Haziran 2024 tarihi itibariyle kesinleşen iflas kararı ile birlikte tasfiye işlemleri 2024/19 İFLAS sayılı dosyasından yürütüldüğü aktarıldı.