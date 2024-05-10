Granfondo’da Yeşil Bursa için pedala basılacak

EKONOMİ (BURSA) - Lansman toplantısına Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, BOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, BOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Müdürü Osman Tatlıcılar katıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Bursa OSB ve BOSİAD adına söz alan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Bizim amacımız Yeşil Bursa'nın hep yeşil kalması. Bursa OSB çevreyi korumak için kurulmuş bir sanayi bölgesi. Bunu da her fırsatta öne çıkarmaya çalışıyor ve tüm kente yayılması adına da Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması gibi önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bugün tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz Granfondo Bursa da bizim çevreci ruhumuza birebir uyan bir etkinlik. İnsanlar havasının ve suyunun temiz olduğu bir ortamda spor yapmak istiyor. Bu etkinlikleri ne kadar çok desteklersek bu olanakların kamu nezdinde insanların daha fazla sorgulaması ve talep etmesini sağlayacağız. Türkiye’nin ilk OSB’si olarak, çevreye duyarlı projeler ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında dünya çapında ünlü bisiklet yarışı Granfondo Bursa’nın da amacına ulaşması diliyoruz” dedi.

26 Mayıs’ta Bursa OSB’den start alacak Granfondo Bursa, sırasıyla Hasköy, Çekrice, Dereköy, Mirzaoba, Kaymakoba mahallelerinden geçerek antik bir kasaba olan Tirilye’ye uzanacak. Yarış, Tirilye’den Mudanya’ya kadar devam edecek, sonrasında Göynüklü ve Nilüferköy’den geçerek Bursa OSB yerleşkesinde sona erecek. Organizasyon, Milli Mücadelemizin sembolü olan, Kurtuluş Savaşı’nı bitiren Mudanya Mütarekesi’ne ithafen bu kadim ilçeyi de bisikletle geçerek, bağımsızlığımızın anlam ve önemine de vurgu yapacak.