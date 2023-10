GSO: Bölgede kalıcı barış sağlanmalı

Takip Et

GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısında konuşan Vali Çeber ve katılımcılar bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak Gazze’de insanlık suçu işlendiğine dikkat çekti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu, Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyeleri ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi’nin katılımıyla yapılan toplantıda, kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler, küresel sorunların sektörlere yansımaları, iş dünyasının yaşadığı zorluklar, firmaların talepleri, çözüm önerileri ve GSO’nun sürdürdüğü projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

GSO tarafından sanayi ve ihracatın gelişimine yönelik sürdürülen projelerin de değerlendirildiği toplantıda Gaziantep Valisi Kemal Çeber sanayicilere hitap etti.

Ev sahipliğinden dolayı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO Yönetimine teşekkür eden Vali Kemal Çeber, İsrail’in Gazze saldırısının son bulmasını temenni ederek bölgede barışın sağlanması gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin her koşulda üretim, ihracat ve istihdam yapmasının takdire şayan olduğunu dile getiren Vali Kemal Çeber, “Gaziantep çok özel bir şehir ve burada olmak gurur verici. Bugüne kadar gerçekten çok güzel işler yapmışsınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Burada herkesin sorunu benim sorunumdur. Vali olarak iyi niyetli bir şekilde sizlere faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. İlgili kurum ve bakanlıklarla da görüşerek çözüm noktasında ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ülkemizin her yerinde; karbon ayak izi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar var. Gaziantep’te bu konu daha derin işleniyor. Bizlere düşen görev her zaman sizin yanınızda olmak. Kentimiz ve ülkemiz için el ele omuz omuza vererek hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Vali Kemal Çeber’e meclis toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, “İsrail’in Gazze’de sivil halkı hedef alan tüm saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırılar bir an önce son bulmalı, Gazze halkına ilaç, gıda ve temel ihtiyaçları acilen ulaştırılmalıdır. Bölgemiz için en büyük dileğimiz kalıcı barışın sağlanmasıdır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ekonomi alanında hepimizin dikkatli olması lazım.” diye konuştu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Konukoğlu, “Bu güzel heyecanı yaşarken başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmasında, Gazze’de yaşatılanların bir insanlık suçu olduğunu ifade ederek, “Kimden gelirse gelsin kadın, çocuk, yaşlı demeden savunmasız, sivil insanların hedef alınması cinayettir, felakettir. Elektrik ve su verilmeyen, gıda ve ilaçtan yoksun bırakılan Gazze’de yaşatılanlar bir insanlık suçudur. En büyük dileğimiz bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasıdır” dedi.

Küresel riskler ve krizlere dikkat çeken Ünverdi, yeni ekonomi yönetimi tarafından atılan adımları yerinde bulduklarını ve kararlılıkla yürütülmesini desteklediklerini belirtti.

Bu noktada bankalardan finansmana ulaşım ve maliyetler konusunda kolaylaştırıcı adımlar beklediklerini anlatan Ünverdi şöyle devam etti:

“Daralan küresel piyasalar karşısında ihracatın desteklenmesini ve deprem dolayısıyla yaşanan iş gücü kaybının telafisi için doğrudan çalışana verilmek üzere istihdam teşviği taleplerimizi yineliyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadığımız bir dönemde her türlü zorluk karşısında atalarımızdan aldığımız güç ve ilhamla ekonomi alanında günün koşullarına uygun olarak daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Toplantımıza teşrif eden Sayın Valimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

GSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.