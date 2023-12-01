GTB'den üyelerine gıda güvenliği eğitimi

GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi tarafından, gıda üretim alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik ‘Gıda Güvenliği Eğitimi’ düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdihan Tunç çiftlik ortamından sofraya kadar uzanan zincirde gıdaların sürekli denetim altında bulundurulması gerektiğini söyledi.

Gıda zincirinin her aşaması kritik öneme sahip

Gıda güvenliğinin, gıdada oluşabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve tüm zararların elimine edilmesini sağlayacak tedbirler bütünü olduğunu belirten Prof. Dr. Tunç, bu yaklaşımın üretimden işlemeye, hazırlamaya, depolamaya ve tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Gıda güvenliğinin insan sağlığını direkt ilgilendiren, çiftlik ortamından sofraya kadar uzanan zincirde sürekli denetim altında bulundurulması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tunç, bu tedbirler silsilesinin birçok süreci, standardı, mevzuatı ve çok değişik uzmanlık alanlarını içerisinde barındırdığını söyledi.

Söz konusu eğitimde, tarladan sofraya uzanan süreçte gıda zincirindeki tüm güvenlik tedbirlerini içeren ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgiler verildi.

Gıda güvenliğinde 4 temel prensip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tunç, ” Bu prensipler; gıdalarda sağlığa uygun olmayan ve istenmeyen etkenlerin bulaşmasını önlemek, bu etkenlerin uzaklaştırılmasını sağlamak (eliminasyon), zararlıların çoğalması ve yayılmasının durdurulması (inhibisyon) ve uygun yöntemler öncülüğünde etkisiz kılınmasıdır. Daha önceki dönemlerde gıda güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; tüketicilerin gıda güvenliğinin önemini belli oranda kavradıklarını, gıda satın alırken, kalitesine, üretim tarihi ve son kullanma tarihlerini kontrol ettiklerini, hijyene önem verdiklerini ve gıdadan bulaşan hastalıklara daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir” dedi.

Prof. Dr. Tunç, yaklaşık 4 saat süren eğitimde katılımcılara gıda güvenliği, gıda hijyeni, Türkiye’de gıda mevzuatı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP Planı’nın Oluşturulması gibi konularda bilgiler aktardı.