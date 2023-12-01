Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, sektör bileşenlerini buluşturdu

MERSİN / EKONOMİ

Yenişehir Fuar Merkezi’nde yer alan 12 bin metrekare üzerindeki 3 holde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Hakkı Başman, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Şerafettin Aras, UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ile sektör temsilcileri katıldı. Sektöre ilişkin rakamsal verilerin paylaşılıp değerlendirmelerin yapıldığı açılış töreninde konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır; Türkiye’nin en büyük ikinci limanına, ilk serbest bölgesine, en büyük ikinci kara taşıma filosuna, İstanbul’dan sonra en büyük dış ticaret gücüne sahip bir kent olduklarını söyledi.



Mersin’i depoculuktan kara taşımasına deniz yolundan demir yoluna yeni açılacak havalimanın da eklenmesiyle dört taşıma moduna sahip nadir bir lojistik kent olarak tanımlayan Çakır, 20 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle değerli bir ekonomi kentinin ortaya çıktığını vurguladı. Mersin’de bugün tarım, sanayi, dış ticaret gibi gelişim gösteren her sektörün arkasında kentin lojistik gücü bulunduğuna işaret eden Çakır, “Dünyanın değişen ve gelişen lojistik rotalarında, yine Mersin var. ‘Orta koridor’ denen Avrupa’nın en batısı ile Çin arasında, yine Mersin var. Tarihi İpek Yolu'nun ana arterinde, yine Mersin var. Mersin’in olmadığı bir tedarik zinciri, küresel anlamda eksik bir rotadır. Artık gecikmelere tahammülü olmayan Mersin Lojistik Merkezi Projesi ve Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımı işte bunun için hayatidir ve geciktirilmemelidir” dedi.



Başkan Çakır ve diğer konuşmacıların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilirken, stantları gezen sektör temsilcileri yeni işbirlikleri kurmak adına ikili görüşmelere başladı.