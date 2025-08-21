Başkan Görgel, “Yeni Spor Tesisleriyle Çok Daha Büyük Başarılara”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İstiklalspor’un yeni sezon öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Başkan Görgel, “Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız iş birliğiyle şehrimize kazandırdığımız 4 bin kişilik futbol sahamızı yeni sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. İstiklalspor’umuz inşallah ilk iç saha maçını yeni sahada oynayacak. Bunun yanı sıra yeni stadyumumuzda da çalışmalar başladı. 17 bin 500 kişilik dev spor kompleksini de şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş İstiklalspor, 2025 – 2026 futbol sezonuna Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen “Sezon Açılışı ve Yeni Sezon Forma Tanıtım Programı” ile merhaba dedi. Futbolun birleştirici gücü etrafında şehrin yöneticileri ve iş insanlarını buluşturan programda; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve yönetimi, iş insanları ile basın mensupları yer aldı.

“Şehrin Değerlerine Sahip Çıkmak Bizim Borcumuz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İstiklalspor’un şehrin ortak değeri olduğunu vurguladı. Görgel, birlik ve beraberlik ruhunun geçen sezon hem futbol hem de basketbol branşında şampiyonluk getirdiğini hatırlatarak, “Geçen sene hep birlikte zor bir yolculuğa çıktık. Bizler yerel yöneticiler olarak ve iş insanlarımız vasıtasıyla şehrin değerlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Kahramanmaraşspor da, İstiklalspor da bu şehir için çok kıymetli. Gaffar Akarca başkanlığında yönetimin büyük özverisiyle geçen sezonu başarıyla tamamladık. Futbol ve basketbol takımlarımız lig atlayarak şehrimize önemli bir gurur yaşattı. Şimdi çok daha zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz” cümlelerini kaydetti.

Yeni Tesislerle Şehrin Spor Altyapısına Güç Katılıyor

Şehrin spor altyapısını güçlendirecek projelere de değinen Başkan Fırat Görgel, “Şu anda biri tamamlanmak üzere, diğeri de yapım aşamasında olmak üzere iki stadyum inşa ediyoruz. İlk iç saha maçımızı 4 bin kişilik yeni futbol sahamızda oynamayı arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra yeni stadyumumuzda da çalışmalar başladı. 17 bin 500 kişilik dev spor kompleksini şehrimize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hep Birlikte Başardık, Yine Başaracağız”

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca da konuşmasında, geride kalan başarı dolu sezona değindi. Akarca, deprem sonrası zor koşullarda sporun yeniden ayağa kalkması için verilen çabanın meyvesini aldıklarını ifade ederek, “Geçen yıl Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde şehrin spor hayatına yeniden nefes aldırmak için yola çıkmıştık. Taraftarlarımızın yoğun ilgisi, iş insanlarımızın destekleriyle iki branşta aynı sezonda şampiyonluk yaşadık. Bu gururu hep birlikte tattık. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi gördük. Bu anlamlı birlikteliğimizi sürdürerek yeni başarılar elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni Sezon Heyecanı

Törende İstiklalspor’un yeni sezon formaları da tanıtıldı. Renkleri ve tasarımıyla takımın ruhunu yansıtan formalar beğeni topladı. Program, yeni sezon için hedeflerin açıklanması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Kahramanmaraş İstiklalspor, 2025 – 2026 sezonunda hem futbol hem de basketbol branşında üst liglerde şehrin adını başarıyla temsil etmeyi hedefliy