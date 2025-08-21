Konya Bilim Festivali 10’uncu kez kapılarını açıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Konya Bilim Festivali, bu yıl 10’uncu kez kapılarını bilim tutkunlarına açıyor. “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkı sunmak amacıyla yıl boyunca faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 21-24 Ağustos tarihleri arasında festivale ev sahipliği yapacak.

Bu yıl, “Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet” temasını belirlediklerini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “BilimFest ile bilimsel farkındalığı artırmayı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturmayı amaçlıyoruz. Başta Konyalı hemşerilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir köşesinden bilim meraklılarını Konya’mıza, Konya Bilim Merkezi’mize bekliyoruz” dedi.

Bu yıl ilk kez kurulacak alanlar festivale renk katacak

Festivalin öne çıkan noktaları arasında TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi savunma sanayisinin dev kuruluşlarının yer aldığı stantlar dikkat çekerken, katılımcılar milli teknoloji hamlesinin ürünü olan insansız hava araçları ve savunma sistemlerini yakından inceleyebilecek. Ayrıca astronomiden biyolojiye, kimyadan mühendisliğe kadar farklı alanlarda kurulacak interaktif atölyeler, çocuklar ve gençlere bilimsel keşif imkanı sunacak.

Bu yıl ilk kez kurulan Dijital Deneyim Alanı’nda “Zerreden Evrene: İnce Ayarlı Evren” başlıklı sürükleyici gösterim yapılacak. “Işık Sergisi” ise sahne ve dron gösterileriyle festivale renk katacak. Tropikal meyve bahçesinden hidroponik tarım sistemlerine kadar pek çok yeniliğin tanıtılacağı SeraLab bölümü, ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatacak.

Festival sürecinde çeşitli kamu kurumları, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sosyal İnovasyon Ajansı(SİA), KAPSÜL Teknoloji Platformu, Bilgehane gibi birimlerle birlikte ulusal ve uluslararası bilim merkezleri, üniversiteler ve özel kuruluşlardan bin 500 kişilik alanında uzman bir ekip sahada görev yapacak. 21-24 Ağustos tarihlerinde 16.00-23.00 saatleri arasında açık olacak Konya Bilim Festivali hakkında detaylı bilgiye bilimfest.com adresinden ulaşılabiliyor.