Halk Ekmek’in yeni fabrikası hizmete açıldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

2000 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in sosyal hizmet projelerinden biri olarak faaliyetlerine başlayan Halk Ekmek’in son teknoloji ile yeni fabrikası düzenlenen törenle Eskişehirlilerin hizmetine sunuldu. 6 bin metrekare kapalı, toplam 25 bin metrekare alana sahip olan yeni fabrikanın açılış töreninde konuşan Büyükerşen, 1999 yılında göreve gelir gelmez başlattıkları Halk Ekmek fabrikası projesinin ilk kuruluşu sürecini aktardıktan sonra yeni fabrika hakkında bilgiler verdi.

Ekmek fiyatlarının artışına bağlı olarak, her geçen gün talebin daha da arttığı Halk Ekmek’in günde 80 bin adet ekmek üretim kapasiteli eski fırınından bugün 3 ayrı hatta sahip olan ve günlük yaklaşık 300 bin ekmek üretebilen yeni modern tesisine taşındığını açıklayan Büyükerşen, “Yaklaşık 20 ay önce 70 milyon liralık bir yatırım ile inşaat çalışmalarına başladığımız fabrikamızın yapımını, bugün başlatıyor olsak 200 milyon liralık bir bütçe ayırmamız gerekecekti. Ülkemiz ne yazık ki ağır bir ekonomik krizin içinde her geçen gün daha da zor günlere sürükleniyor. Ekmeği birkaç lira da olsa ucuza alabilmek için halk ekmek büfelerimizin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İşte bu fabrika o uzayıp giden kuyrukları oluşturan ve geçim sıkıntısı çekenlerin bütçelerinde ufak da olsa bir tasarruf sağlayacak. Yeni yerimize taşınırken, sizlerin beğenisine yeni ürünler de sunuyoruz. Bir ekmek fabrikasının çok daha ötesinde olan bu tesise, Unlu Mamuller Fabrikası dedik. Zira burada Simit, Kandil Simidi, Tost Ekmeği gibi yeni ürünleri de üretmeye ve piyasa fiyatlarından daha ucuza sizlere ulaştırmaya başladık. Ayrıca halk kurabiye markasıyla birçok kurabiye çeşidini de, piyasa fiyatlarının çok altında rakamlarla, beğeninize sunduk. Tıpkı Türkiye’de ilk olan ve daha sonra başka şehirlerdeki belediyelere de örnek olan Halk Sütümüz, Halk Yumurtamız gibi bu yeni ürünlerimizi de çok beğeneceğinizi ümit ediyorum” dedi.

Törende Mobil Aşevi ile Mobil Halk Ekmek Fırınını da tanıtan Yılmaz Büyükerşen, mobil ekmek fırınının başta depremler olmak üzere, her türlü afette vatandaşların ekmek ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığı bilgisini paylaştı. Günlük 30 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip olan mobil fırının elektrik olmayan yerlerde, içinde yerleşik olan jeneratör ile 24 saat kesintisiz ekmek üretebildiğini vurgulayan Büyükerşen, “Mobil aşevimiz ise, tek seferde, yaklaşık bin kişilik 3 çeşit sıcak yemeğin yanı sıra bin kişilik de tepsi yemeği çıkarılabilmektedir. Mobil aşevimiz aynı anda 2 bin kişinin yemek ihtiyacına tek seferde cevap verebilmekte ve başta afetler olmak üzere her türlü ihtiyaç halinde 24 saat süresince kesintisiz üretim yapabilecek şekilde tasarlanmıştır” diye konuştu.

Açılışta söz alarak Halk Ekmek’in yeni fabrikasının sosyal belediyecilik anlayışının en önemli yapılarından olduğunu ifade eden CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, “Yeni ürün çeşitleriyle halkımıza hizmet verecek olan fabrikamızın oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Son 25 yılda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi büyük dönüşümlere imza attı. Büyük yatırımlarla kent belleğine, kent kültürüne de büyük katkılar sundu. Bu sebeple geçmişte yaptıklarımıza güveniyor, yarınlara inanıyoruz” açıklamasında bulundu.