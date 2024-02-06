İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı, depremzedelere yuva oldu

Selçuk ALTUN/İSKENDERUN

Türkiye genelinde 20 yıldır eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında sürdürülebilir projeler geliştirerek ülkenin refah düzeyinin yükselmesine katkı sağladıklarını ifade eden IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, geçen yıl yaşanan deprem sonrasında da bölgede ilk yaşam alanını kurarak, afetzedeler için hızlı ve etkili bir çözüm ürettiklerini anlattı. Çeçen, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Kahramanmaraş'ta fiziksel ve psikososyal destek sağlamak amacıyla başlatılan bu projenin motivasyonu, depremin fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerini hafifletmek ve topluluğun uzun vadeli iyileşmesini desteklemektir. İnsan onuruna uygun bir yaşam alanı inşa etmek yaklaşımıyla hareket edilmiştir. Hatay İskenderun’da bulunan yaşam alanı, 30 bin 840 metrekare büyüklüğünde olup, 1.500 depremzedeye barınma imkanı sağlamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza, barınma ihtiyacının yanı sıra sosyal ihtiyaçlar konusunda da destek vererek yuva olarak nitelendirilebilecek bir yapı olma amacını kapsayan alanda, konteyner evler ve sosyal ve eğitim alanları bir arada olarak konumlandırılmıştır. Yaşam alanı içerisinde çocuklar ve kadınlar için ayrılan alanların yanı sıra anaokulu, mutfak, çamaşırhane, banyo, revir, çocuk parkı, spor sahası, hayvanlar için barınak ve soğuk depolama gibi bölümler yer almaktadır.”

Projenin temel gerekçesinin toplumsal iyileşme ve gelişme sürecini desteklemek ve kadın ile çocukların güçlenmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Çeçen, “Hedef kitle olarak depremden etkilenen kırılgan gruplar, çocuklar ve kadınlar belirlenmiştir” bilgisini verdi.

“24 derslikli ilkokul yapımına başladık”

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile IC Holding grup şirketlerinden İçtaş İnşaat arasında imzalanan protokolle, modern bir ilkokul yapımına başlandığını açıklayan Çeçen, “Tüm finansmanı IC Holding tarafından karşılanacak olan, Aralık 2023’te başlanan 24 derslikli ilkokul binası inşaatı nın 30 Kasım 2024’te tamamlanamsı hedefleniyor” dedi. Çeçen, bu proje ile İskenderun’un Çay Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere modern ve sağlıklı bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıklarını belirtti.

Yaşam alanındaki anketten işsizlik çıktı

Yaşam alanında kalan depremzedelerin mevcut durumlarını, ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarına değinen Çeçen, işsizlik oranının yüzde 60 olduğunu, katılımcıların yüzde 51’inin herhangi bir geliri bulunmadığını söyledi. Çeçen, Vakıf olarak afetzedelerin beceri ve yeteneklerini geliştirecek, onlara yeni iş imkanları sunacak mesleki eğitim programları başlatma kararı aldıklarını bildirdi.