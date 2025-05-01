Kocaeli sanayisi dijitalleşerek küresel pazarlara açılıyor

Kocaeli

Kocaeli'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Güzeller OSB, dünya çapında tanınan e-ticaret devi Alibaba.com ile önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Bölge sanayicileri, Alibaba'nın B2B platformunda daha etkin yer alarak ihracat kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Toplantıya Alibaba.com Türkiye Ortaklıklar Başkanı Steven Xiong, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Türker, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Başol, İkon Enerji Genel Müdürü Ayhan Arslan, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, OSB bölge müdürleri ve bölgedeki firma yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Alibaba’nın Kocaeli’nde varlığını güçlendirmesinin, bölge ihracatına büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Ceylan, “Trendyol’un satın alınmasından sonra Alibaba’nın Türkiye’ye duyduğu güven bir kez daha tescillendi. Bugün bu güveni daha ileriye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin, Çin’e alternatif tedarik merkezi olma potansiyeline sahip”

Alibaba.com Türkiye Ortaklıklar Başkanı Steven Xiong, Türkiye’nin üretim kapasitesi, stratejik konumu ve genç iş gücüyle uluslararası ticarette kilit bir rol üstlenebileceğini vurguladı. Türkiye’nin, Çin’e alternatif tedarik merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden yetkililer, “Kocaeli bizim için sadece bir sanayi merkezi değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim gücünü küresel platformlara taşıyacak stratejik bir ortak. Alibaba olarak buradaki firmalara dijitalleşme, pazarlama, ödeme sistemleri ve lojistik altyapı konusunda doğrudan destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KOBİ’ler için B2B fırsatları genişliyor

Xiong, özellikle KOBİ’lerin yurtdışına açılmalarına yönelik B2B satış kanallarında önemli fırsatlar sunmayı hedeflediklerini belirtti. Şirketin Çin dışındaki üretim ve tedarik üslerini çeşitlendirme stratejisinde Türkiye’nin kritik bir konumda yer aldığı da aktarıldı.

Toplantıda söz alan birçok sanayici, Alibaba ile kurulacak iş birliğinden beklentilerini dile getirirken, platform aracılığıyla daha geniş pazarlara erişmeyi ve dijital satış kanallarında güçlenmeyi hedeflediklerini belirtti.

Nitelikli dijital iş gücü yetiştirilecek

OSB yönetimi, Alibaba.com iş birliğiyle, meslek liselerinde dijital pazarlama ve e-ihracat alanında nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik eğitim ve belgelendirme programlarının da hayata geçirileceğini duyurdu. Bu sayede sanayicilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli dijital personel eksikliğinin giderilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde yükselen bir alternatif üretim üssü olarak konumlandırıldığına dikkat çekildi. Çin’den ürün almak istemeyen ülkelerin alıcıları için, Türkiye gibi ülkelerin güzel bir alternatif olduğuna değinen Alibaba temsilcileri, Türk üreticilerin bu fırsatlara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, Alibaba iş birliğini sadece bir ticari anlaşma olarak değil, aynı zamanda bölgeye yapılacak uzun vadeli bir yatırım ve stratejik ortaklık olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yapılan konuşmalarda, bu iş birliğinin sadece Kocaeli’ye değil, tüm Türkiye’nin ihracat ve dijitalleşme vizyonuna katkı sağlayacağının altı çizildi.

Toplantının sonunda, Kocaeli sanayisinin dijitalleşme sürecine yön verecek stratejik iş birliği protokolü resmiyet kazandı. Yapılan törenle protokole, Alibaba.com Türkiye Ortaklıklar Başkanı Steven Xiong, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan ve İkon Enerji Genel Müdürü Ayhan Arslan imza attı. Protokolle birlikte, bölge sanayisi için dijitalleşme sürecinde yeni bir dönem resmen başlamış oldu.