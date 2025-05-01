Lineadecor Mutfak Ankara’da Yeni Mağazasını Açtı

Kocaeli

Türkiye'nin önde gelen mutfak markası Lineadecor, yüksek ürün ve hizmet kalitesiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Lineadecor, mutfakta farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmek için birbirinden şık tasarımlarını Türkiye'de 77, yurt dışında ise 22 satış noktasında sergiliyor.

Lineadecor geçtiğimiz günlerde Ankara’da 7. mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Ankara İstanbul Yolu’nda yeni mağazası ile müşterilerinin karşısına çıkan Lineadecor, İş dünyasının temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği mağaza açılış kokteyline, Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Lineadecor satış ve pazarlama yöneticileri, İstanbul Yolu yetkili satıcısı Vesta Mobilya ve İç Mimarlık firma sahipleri Buse Şenol ile Burcu Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, mağaza yatırımlarına belirledikleri hedefler doğrultusunda devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin birçok yerinden yetkili satıcı olarak mağaza açma talepleri aldıklarını söyleyen Ecemiş, gelen bu talepleri dikkatlice değerlendirdiklerini vurguladı. Lineadecor’un birbirinden şık tasarımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini vurgulayan Ecemiş, tasarımlarında modüler mutfağın olanaklarını genişletip, kişiye özel taleplere cevap verebilmeyi ve sunulan farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik olarak aldıklarını iletti.