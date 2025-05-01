Polisan, Kansai Boya, Bronz Effie Ödülü’ne layık görüldü

Kocaeli

Boya sektörünün öncü markalarından biri olan ve 250’yi aşkın ürün çeşidi ile sektörün en geniş ürün yelpazesine sahip firması olan Polisan Kansai Boya, 2024 yılında “Güle Güle Kullan” sloganıyla başlattığı iletişim kampanyası ile dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam ödüllerinden biri olan Effie Awards’ta konut/ inşaat/ yapı malzemeleri kategorisinde 2025 Bronz Effie Ödülü’ne layık görüldü.

Kampanya ölçülebilir etkileriyle öngörülenin üzerinde başarıya ulaştı

Dünya çapında 55 ülkede, European Association of Communication Agencies’e (EACA) üye Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Effie Awards, her yıl pazarlama iletişiminin iş sonuçlarına etkisini değerlendiren ve yalnızca ölçülebilir başarıya ulaşan kampanyaları ödüllendiriyor. Boya profesyonellerinden son kullanıcıya kadar geniş bir hedef kitlenin beklentilerini karşılamayı amaçlayan “Güle Güle’Kullan” kampanyası iş sonuçları ve etkileri açısından öngörülenin ötesinde bir başarıya ulaştı. Kampanya, yalnızca yaratıcı fikriyle değil, aynı zamanda ölçülebilir etki yaratan iletişim gücüyle de dikkat çekti.

“Gerçek memnuniyeti yansıtan bir mesaj verdik”

1985’ten bugüne tüketicilerin, ustaların ve profesyonellerin ihtiyaçlarına “gülümseten çözümler üretme” vizyonuyla cevap verdiklerini kaydeden Polisan Kansai Boya CMO’su Aslı Özsoy , “Effie Awards’ta elde ettiğimiz bu başarı; hedef kitlemizle kurduğumuz güçlü bağın, doğru içgörüyle desteklediğimiz yaratıcı fikrin ve etkili medya stratejimizin bir sonucu oldu. Kampanyamızın merkezinde yer alan “Güle Güle Kullan” söylemi, müşterilerimizin gerçek memnuniyetini yansıtan samimi bir mesaj olarak dikkat çekti. Televizyon, radyo, dijital mecralar ve açık hava reklamlarını entegre şekilde kullandığımız kampanya ile hem boya ustaları ve bayilerimizle hem de son kullanıcılarımızla olan bağımızı güçlendirdik. Bu değerli ödül, pazarlama stratejimizin başarısını tescillerken, sektörde fark yaratmaya devam edeceğimizin de güçlü bir göstergesi oldu” ifadelerini kullandı.