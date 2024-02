Elazığ’da ekonomik toparlanma hızlanıyor

Takip Et

MEHMET NABİ BATUK / ELAZIĞ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, kentin 6 Şubat depremleri öncesinde 24 Ocak 2020’de yaşanan depremini de yaşadığını anımsatarak son 4 yılda 2 mega deprem afetine maruz kaldıklarını söyledi. 24 Ocak 2020 depreminde şehir genelinde toplam 6 bin binanın yıkıldığını 39 yurttaşın hayatını kaybettiğini dile getiren İdris Alan, 6 şubat depremlerinde ise 13.886 bina ve 27.610 bağımsız bölümün ağır hasar gördüğünü kaydetti. Deprem sonrasında TOKİ marifetiyle inşası devam eden yeni deprem konutlarının kentten göçün önüne geçtiğini kaydeden Başkan Alan “Kentte önemli kamu yatırımlarındaki planlama çalışmaları devam ediyor. ilimizin sulama projeleri, Fırat Üniversitemizin yapacağı yeni 800 yataklı hastane, tren yollarının rehabilite edilmesi, tarım ve hayvancılık alanındaki yeni yatırımlar ile özel sektörün planladığı yatırımlar oldukça fazla. Bu amaçla oluşturduğumuz 2. Organize Sanayi Bölgesindeki arsalarımıza olan yoğun talep de gösteriyor ki 2024 yılı Elazığ için yatırım ve kalkınma yılı olacak” dedi.

Endüstriyel üretimde çarklar dönüyor

Elazığ, kamu kurumları yanında tüm STK’ları ve halkıyla her iki deprem sonrası da kısa süre içerisinde yeniden kalkınma programına kilitlendiğini ifade eden İdris Alan, özellikle konut üretiminde iyi bir seviye yakaladıklarını aktardı. Başkan Alan, “2020 depremlerinin ardından TOKİ eliyle rezerv alanlarında hızlı bir yapılaşmaya geçildi ve yapılan binalar kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edildi. 24 Ocak 2020 depremin sonrası bina stoku önemli oranda yenilenen ve güvenli hale gelen binalardan oluştuğu için 6 Şubat depremlerinde can kaybı yaşamadık. Bununla birlikte 2020 depreminde hafif hasarlı birçok bina geçirdiği yeni sarsıntılar sebebiyle ağır hasar aldı. Gerek 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, gerekse 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu bazı fabrikalarımızda hasarlar oluşmuş ve üretimlere ara verilmek zorunda kalınmıştır. Ancak her iki deprem sonrası kısa süre içerisinde eksiklikler giderilerek üretime geçilmiş ve hayat normale dönmüştür” dedi.

Yerinde dönüşüm çalışmaları hızlanacak

Depremden kaynaklı sorunların başında şehir merkezinde yıkımı gerçekleştirilen binaların ve iş yerlerinin yerinde dönüştürülmemesi olduğunu kaydeden İdris Alan, hükümetin yerinde dönüşüm projelerine destek kapsamında hak sahiplerine vereceği 750 bin TL hibe, 750 bin TL faizsiz kredi desteğinin bu konuda büyük bir hareketlilik başlatacağını ifade etti. Bu yeni kredi desteği ile şehrin kısa sürede yeniden inşa edileceğine inandıklarını aktaran Başkan Alan, “İlimizde yaşanan 24 Ocak 2020 depreminin ardından 26 bin konut TOKİ eliyle yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. 6 Şubat depreminde ağır hasar gören binalar için de yapım işlemleri başladı ve 2 bin 936 konutun yapımı devam ediyor. Yeni yapılacak ihalelerle birlikte depremden kaynaklı hak sahiplikleri için tüm hemşerilerimiz güvenli konutlarına kavuşmuş olacaklar. Ayrıca deprem sonrasına iş insanlarımıza ve esnaflarımıza yönelik vergi erteme ve teşviklerin önemli bir bölümü yapıldı ve iş dünyası bundan oldukça memnun kaldı. Bu tür destek ve teşvikler, şehrin ekonomik hayatını canlandırmakla birlikte iş dünyasının umutlarını taze tutuyor ve ekonomi hayatına önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.