ABD ekonomisinde sürpriz daralma

ABD ekonomisi, işletmelerin tarifelerden önce ithalat stoklarını artırmaya çalışması ve tüketicilerin harcamalarını azaltmasıyla 2025'in ilk üç ayında daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) ilk çeyrekte mevsimsel ve enflasyona göre ayarlanmış yıllık yüzde 0,3 oranında düştüğünü açıkladı. Bu, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana en büyük düşüş oldu.

Bu okuma, ekonomistlerin beklediği yüzde 0,4'lük büyümenin oldukça gerisinde kaldı.

Yeni Trump yönetiminde neler yaşandı?

GSYH'deki düşüş, yılın ilk üç ayında yürürlüğe girmeye başlayan ve cari ikinci çeyrekte önemli ölçüde artırılan tarifelerin önünde koşmayı yansıttı. İthalat yüzde 41,3 oranında artarken, ihracat daha yavaş bir şekilde yüzde 1,8 oranında yukarı geldi.

GSYH raporu, Beyaz Saray'ın Başkan Joe Biden'dan Trump'a geçtiği Ocak-Mart çeyreği için ilk büyük ekonomik puan kartı olarak görülüyordu.

Yeni Trump yönetimi, daha sonra durdurduğu Meksika ve Kanada'ya vergiler ve Çin ithalatına vergiler getirdiğini duyurdu. Çok daha geniş kapsamlı tarifelerin "Kurtuluş Günü" duyurusu, ikinci çeyreğin başında 2 Nisan'da geldi.

Başkan Trump, gümrük vergilerini ekonomik gündeminin temel taşı haline getirerek, uzun vadede Amerika'yı daha zengin edeceğini ve imalat işlerini geri getireceğini söyledi. Mart ayında, işletmeler gümrük vergilerinin önüne geçmek için stok yaparken, mallardaki ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı.

2024'te istikrarlı bir hızla büyümüştü

ABD ekonomisi yıla güçlü bir şekilde girdi; 2024'te istikrarlı bir hızla büyüdü ve enflasyon azalmaya devam etti. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı ve işverenler, 2024'ün son çeyreğindeki 628.000'den düşerek, ilk çeyrekte 456.000 yeni iş yarattı.

Yine de, işletmeler ve bireyler, gümrük vergileri etrafındaki belirsizlik ve daha yüksek fiyatlar getireceği endişeleri nedeniyle ekonomiden endişe duyduklarını söylüyorlar. Yatırımcılar da gelişmelerden korku duyuyorlar. Tarifeler ve ekonomiyle ilgili endişeler S&P 500 ve Nasdaq Composite'i 2022'den bu yana en kötü çeyreklerine sürükledi.

American Airlines, PepsiCo ve Procter & Gamble gibi büyük şirketlerin CEO'ları, dur-kalk tarife duyurularının planlama çabalarını zorlaştırdığı ve tüketicileri korkuttuğu konusunda uyardı. General Motors, Salı günü otomobil tarifelerini gerekçe göstererek 2025 kar tahminini geri çekti.

Colgate-Palmolive İcra Kurulu Başkanı Noel Wallace, şirketin tam yıllık kazanç tahminini düşürdüğü geçen hafta "Belirsizlik düşünceli ve kaygılı bir tüketici yaratıyor" dedi.

Tarife kaynaklı fiyat artışları korkusu, bazı tüketicileri artan maliyetlerin önüne geçmek için satın alımlarını hızlandırmaya yöneltti. Örneğin araç satışları Mart ayında arttı. Ancak bu bile satıcılar için iyi bir haber olarak değerlendirilmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Nisan ortasında tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşma ve ekonominin kısa vadede tarifeler sonucunda daha yüksek işsizlik görme olasılığının "güçlü" olduğunu söyledi.