Petfood üretim ve ihracatının yüzde 70’ini Salihli sırtlıyor, üretici KDV indirimi ve ithalata sınırlama istiyor

DUYGU GÖKSU / MANİSA

Gelirinin yüzde 60’ı kuru üzüm ve zeytin başta olmak üzere tarım ürünlerinden karşılanan Salihli’de sanayi de ilçe ekonomisinde önemli yer tutuyor. Gıda ürünlerinin işlenerek ihracata gittiği Salihli OSB’de son yıllarda kedi köpek maması üretiminde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Türkiye’de kedi ve köpek maması üretiminin yüzde 70’ini Salihli’deki üreticiler karşılıyor. Bu nedenle, Türkiye’nin önde gelen mama üreticilerini bünyesinde toplayan Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği’nin (PETBİR) de Salihli’den çıkması tesadüf değil. Üreticiler son dönemde hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan sektörde yüzde 20 oranındaki KDV miktarının sektörün ilerlemesinin önünde durduğuna ve ithal mamalara sınırlama getirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Meltem Akın: “Tanıtım ve ihracat desteği bekliyoruz”

Kedi-köpek maması ihracatının son 10 yılda 30 kat büyüyerek 145 milyon dolara ulaştığını dile getiren PETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Akın, “Salihli OSB’de 4 büyük pet food üreten firma var. Türkiye’nin en büyükleri burada konuşlandı. Lider, Effeffe, Hermos üç büyük kuru mama üreticisi. Petkon ise en büyük entegre tesise sahip olan konserve mama yaş mama üreticisi. Fakat Türkiye, dünya pazarında 0.5’lik dilimde. Bu payı artırabilmemiz için devlet desteğine ihtiyacımız var. Yerli hammaddenin fiyatları, ithal hammaddenin de vergisi çok yüksek. Dahilde İşleme Rejimi belgemiz olursa bu sorun çözülebilir. İthal mamanın ülkemize girişinin sınırlandırılması da sektöre büyük destek olur” diye konuştu.

Salihli’nin, kedi köpek mamasını kalbi olmasına rağmen önünün tam olarak açılamadığını dile getiren Akın, “İstediğimiz pazarlara giriş yapamıyoruz, yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıyayız. Mevzuata göre karma yem kapsamındayız ancak KDV oranları yüzde 20. Tüm firmaların en büyük ortak sıkıntısı da bu. Katma değeri yüksek üretim yapıyoruz ve kalite ile rekabet edebiliyoruz. Bunları göz önüne alarak daha fazla tanıtım ve ihracat desteği bekliyoruz. Salihli’nin en çok pet food ihracatı yaptığı iki pazar ise Malezya ve Endonezya” dedi.

Gizem Tuğrul: “Sektörün potansiyeli daha yüksek”

Türkiye’de Avrupa standartlarında üretim yapıldığını vurgulayan Hermos Ulusal Pazarlama Direktörü Gizem Tuğrul, “Rüştünü ispatlamış firmalarımız olsa da hala yaygın olarak ithal ürünler tüketiliyor. İthal mamalara vergi konulmalı. İç piyasanın en önemli iki problemi KDV sorunu ve ithal mamalar. İhracatta ise kur baskısından dolayı rakip ülkelerle fiyatta mücadele edemiyoruz. Ya kur yükseltilmeli ya da ihracata ton başına devlet desteği verilmeli. Vergi ve girdi maliyetleri artarken döviz artmıyor, müşteri kaybediyoruz. Sektörün daha fazla ihracat yapabilecek kapasitesi var. En büyük rakibimiz İspanya. Orada hem hammadde fiyatları düşük hem de Orta Doğu’ya vergisiz ürün gönderebiliyorlar. Türkiye’ye ise birçok Arap ülkesi vergi uyguluyor” ifadelerini kullandı.

Rasim Selçuk: “Türkiye’nin en büyük üreticileri Salihli’de”

Kedi ve köpek maması üretimi yapan Feedtech ve mama üretimi yapan Petfood’un Kurucusu Rasim Selçuk, “Feedtech’te 25 yıldır yem fabrikalarının makinelerini yapıyor, anahtar teslim yem fabrikaları kuruyoruz. Çiftlik balıkları, büyükbaş, küçükbaş, kanatlılar için de yem makineleri yapıyoruz. Makinelerin yüzde 100’ünü kendimiz üretiyoruz. Son 10 yıldır ihracatımızın yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Salihli’nin önde gelen kedi köpek maması üreticisi olan Lider’in iki fabrikasından birisi bizimdi, beş hattının üçünü de biz kurduk. Yine önder firmalardan Hermos’un her iki hattında da makinelerimiz var. Salihli’de ilk kedi köpek maması fabrikasını 2007 yılında biz kurduk. Üç büyük firmadan biri olan Effeffe’nin şu an üretim yaptığı tesis” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de toplam 25 kedi köpek maması üreten fabrikanı en büyüklerinin Salihli’de olduğunu dile getiren Selçuk, “Mama piyasası genel olarak Batı'da. Salihli de mama piyasasının ortasında. İlk başta Salihli’de yatırım yapmamızın nedeni İzmir’e göre yatırım maliyetinin düşük olmasıydı. Türkiye’nin mama üretiminin ve ihracatının yüzde 70’i de Salihli’den karşılanıyor” dedi.