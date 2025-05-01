Polisan Holding SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı ödülünü kazandı

Kocaeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğiyle Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’nde Polisan Holding karbon yönetimindeki başarılarından dolayı Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nün sahibi oldu.

“22 bin ton karbon salımını engelledik”

Sürdürülebilirlik stratejilerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansı yüksek bir gelecek hedefiyle uygulamaya devam ettiklerini belirten Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, “2024 yılında verimlilik artışı ve enerji tasarrufu sağlayan birçok projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızı dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarımızla destekledik. Lojistikte başlattığımız yeni uygulamalarla da ek tasarruflar sağladık. 2024 yılında elektrik enerjisi ihtiyacımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma oranını yüzde 80’e çıkardık. Ayrıca, bu yıl 435 bin kWh, son üç yılda ise toplam 5,1 milyon kWh enerji tasarrufu elde ettik ve sadece bu çalışmalarımız ile yaklaşık 22 bin ton karbon salımını engelledik. Karbon emisyonlarımızı her geçen yıl istikrarlı bir şekilde azaltmaya devam ediyoruz” dedi.

Polisan Holding Sürdürülebilirlik Müdürü Dilek Sarıaslan, gerçekleştirilen verimlilik projeleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve lojistik alanındaki uygulamalarla 2024 yılında 8.436 ton karbon salımının engellendiğini vurgulayarak “Beş yıllık stratejilerimizde yer alan karbon azaltım hedeflerimizin üzerinde bir performans gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Sürdürülebilirlik yönetişimimizi güçlendirmek amacıyla tüm faaliyetlerimizi SKA’larla ilişkilendiriyor, hedeflerimizi iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bilim temelli hedefler için hazırlıklarımızı sürdürürken, yeni yatırımlarımızla Polisan Holding’in ESG skorunu da güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 13 yıldır emisyonlarını ISO 14064 standardı ve GHG Protokolü’ne uygun olarak hesaplayan Polisan Holding, son 4 yıldır kapsam genişleterek bu hesaplamalara tüm emisyonlarını dahil etti. ISSB standartlarına uygun iklim raporlamaları ile düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin finansal etkilerini şeffaf bir şekilde takip eden Polisan Holding, uzun vadeli hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefine de uyum sağlayarak 2053 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.