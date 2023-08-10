'Hatay bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli'

HATAY/EKONOMİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 6 Şubat depreminin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen, acil çözülmesi gereken sorunların devam ettiğini söyledi. Başkan Savaş, Hatay’ın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Hasar gören ilçelerde vatandaşlarla buluşan Başkan Savaş, deprem sürecinde gelinen son durumu anlattı. Depremin ilk zamanlarında yurtiçi ve yurtdışından özellikle gıda konusunda çok fazla destekler aldıklarını ifade eden Savaş, “Ama gün geçtikçe yardım ve destekler azalmaya başladı” bilgisini verdi.

“Bakan Özhaseki ile görüşmelerimiz olumlu”

Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşmelerinin olumlu devam ettiğini ifade eden Başkan Savaş, “Sayın Bakanımız ile işler hızlandı. Şu anda bakanlık tarafından 30 bin 749 bina yapılması için ihaleye çıkıldı. Hatay’da 220 bin konut yapılacağı konuşulmakta. Bu konutları bitirme şansımız yok. Ama bir yerlerden başlanması önemli. Geçici iş yerleri yapıldı ve okullar açılsın diye de çalışmalar yapılıyor. Şu anda Hatay’ın en büyük eksiği barınma, iş yerleri ve okul ihtiyacıdır” dedi.

Savaş, zemini kötü yerlerde inşaata izin verilmemesi, şehrin belirli bölgelerinde inşaat katsayısının azaltılması ve daha sert toprak zeminde yapılanma için bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Deprem etkisi ve yerinde ayrıştırma yapılması nedeniyle şehrin altyapısının ciddi hasar aldığını vurgulayan Savaş, “Su kuyularımız kurudu ve borularımız kırıldı. Bütün ekiplerimizle sahalardayız ve altyapıyı da ayağa kaldırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Hükümet ve bütün kurumlardan destek bekliyoruz”

Hükümet ve bütün kurumlardan destek beklediklerini söyleyen Savaş şöyle devam etti: “Deprem bölgelerinde sekiz bakanlığın Kızılay ve AFAD’ın da devreye girerek gücümüzün yetmediği yerlerde bizlere destek olması ve el uzatmaları lazım. Ekonomik desteğe de ihtiyacımız var. Hatay’daki bütün kurumlar artık depremzede. Bu kadar ağır travmaya çok büyük ekonomik destek gerekiyor.

Antakya ve Defne’deki bütün mahallelerimizin altyapısı gitmiş durumda. İller Bankası, AFAD ve DSİ’den destek aldık ama bize daha fazla destek lazım. Esnaftan iş adamlarına, sanatkarlardan kamu kurumlarına kadar herkes çok zor durumda. Hatay’ın bir önce ‘afet bölgesi’ ilan edilmesi lazım.”

“Siyaset yapılacak zamanda değiliz”

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını dile getiren Savaş, şunları söyledi: “Bu mücadelenin topyekun olması lazım. Hükümetin bize ve depremden etkilenen diğer belediyelere destek vermesi lazım. İş yükümüz 12 kat artmışken tek başımıza bu sıkıntıların altından kalkma ve finanse etme durumumuz yok. İktidar partisinin milletvekilleri Hatay’ın değil de başka ülkenin temsilcileri gibi eleştiri yapıyorlar. Siyaset yapılacak bir zamanda değiliz. Siyaset yapmak sadece bizi değil Hatay halkını da çok üzer. Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırmamız lazım.”

“Birbirimizi dinleseydik, bu kadar insanımız ölmeyecekti”

Depremden önce önemli çalışmalar yaptıklarını ve projelerini ilgili bakanlıklarla paylaşmış olmalarına rağmen hiçbir yanıt almadıklarını açıklayan Başkan Savaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Birbirimizi dinleyerek anlasaydık bu kadar insanımız hayatını kaybetmeyecekti. Yaşanılan depremi unutmayalım, unutturmayalım. Bu ilk değil son da olmayacak. Bizden sonraki nesillere sağlam ve sağlıklı yapılar bırakmak için de herkes üzerine düşen görevi yapması lazım.”

“Çadır ve konteynır dağıtımında bile ayrım iddiaları var”

Depremin yıkıma uğrattığı ilçeleri ziyaret eden Başkan Savaş, Hassa’nın Ardıçlı, Hacılar, Söğüt, Yoluklar ve Haydarlar mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Savaş, “Bu şehrin herhangi bir konuda ayrıştırılmasından çok rahatsız olan biriyim. Herkes kendi görüşü ve partisi doğrultusunda hareket ediyor, bu doğru değildir. Bu hükümetin de hizmet konusunda yapmış olduğu en büyük yanlış bu. Çadır ve konteyner dağıtımında bile bazı ayrım iddiaları ile vatandaş bana geldi. Ben inançlı bir insanım ve asla ayrımcılık yapmıyorum” diye konuştu.

“Su, yol, elektrik ve doğalgaz sorunları devam ediyor”

Başkan Savaş, Erzurum Konfederasyonu (ERKON) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Hassa’ya yapılan Erzurum konteynır kent açılışına katıldı. Depremde Büyükşehir Belediyesinin 165 personelini kaybettiğini belirten Savaş, “Depremin ilk üç gününde 3 bin 800 kişiden fazla insanımızı kurtardık. Ancak maalesef imkanlarımızın en az yüzde 40’ı düştü” dedi. Savaş, su, yol, elektrik ve doğalgaz sorunlarının devam ettiğini belirterek, “Siyaseti bir kenara bırakarak dayanışma içinde birbirimize sarılmamız lazım” ifadesini kullandı.