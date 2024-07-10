HKTM A.Ş.’de önemli atama

EKONOMİ / KOCAELİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Gemi Makina Mühendisliği bölümü lisans öğrenimi ardından Gebze Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlayan İlham Çelebi, 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi.

Kariyerine 2000 yılında Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş’de proje mühendisi olarak başladı. Sırasıyla Proje ve Satış Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarıyla iş kariyerine devam eden Çelebi, HKTM‘de 2016 yılından bu yana devam ettiği Genel Müdürlük görevini, 2024 yılında farklı alanlardaki deneyimlerini değerlendirmek amacıyla devretti. Kişisel değer, tecrübe ve enerjisiyle, çalışanlarını harekete geçirerek tüm süreçlere ortak eden lider bir yönetici olma ülküsüyle “Saha Tüsside MBA Yönetici Gelişim Programını” tamamlamıştır.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nda etkin bir şekilde görev yapan Çelebi, Sabancı Üniversitesi “Kurumsal Yönetim Forumu” tarafından aile içi şiddete karşı iş yerinde destek mekanizmaları oluşturulup kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanan BADV Projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitiminde yer aldı. HKTM’nin Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri-WEPs” platformuna imza atmasına ön ayak olmuştur. Mühendislik alanında ilham verici ilkelerin oluşturulabileceğini düşünen ve bunu “İyi Mühendislik” olarak adlandıran Çelebi, “İyi Mühendislik”; bilimsel ilkelerle çelişmeyen, kalıcılığı ve sürdürülebilirliği esas alan, marifet üreten, karşısındakini dinleyen, bilgi ve deneyimlerini paylaşan, her türlü ayrımcılığı engelleyen, çevre ve iş güvenliği esaslarına uymayı sürekli hale getiren sağlam bir etik tavrı inşa etmektir.