Denizli'nin ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Tahir Aygün / DENİZLİ

2023 yılında imalatçı bazında ilk 20 firma, Uşak'ta faaliyet gösteren imalatçı bazında ilk 3 firma, ihracatçı bazında 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan sektöründe birinci olan 16 firma, 5 milyon dolar üzeri birim fiyat başına en çok ihracat değerine ulaşan bir firma ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi olarak en fazla ihracat yapan bir firma ödüllerini aldı.

Törene; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ile oda ve dernek başkanları, ihracatçı birlikleri başkanları, sanayiciler ve ihracatçı firmalar katılım sağladı.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendirerek, "2023 yılı Denizli geneli ihracatımız yüzde 10,8 oranında azalışla 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu azalışta jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon ve enflasyonla mücadele için alınan önlemler, sıkı para politikaları, PMI ve İhracat İklim Endeksinin art arda eşik değer olan 50’nin altında seyretmesi, taleplerde daralma, özellikle hazır giyim/ev tekstilinin öncelikli sektör olmamasıyla tüketici tercihlerinin değişmesi ihracatı etkiledi. 2023 yılında Denizli’den 25 farklı sektör ve 3.000’e yakın ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tekstil-Konfeksiyon sektörünün Denizli’nin toplam ihracatındaki payı 1,4 milyar dolar ile yüzde 33,3, kablo sektörünün payı 812 milyon dolar ile yüzde 19,4, bakır tel sektörünün payı 568 milyon dolar ile yüzde 13,6, tarım sektörünün payı 333 milyon dolar ile yüzde 7,9 ve doğal taş sektörünün payı 252 milyon dolar ile yüzde 6 olarak kayıtlarımıza geçti. Ayrıca, 2023 yılında yaş meyve sebze, kuru meyve, hububat sektörlerinde dikkat çekici ihracat artışları yaşandı" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Denizli örnek bir kent. 2024'ün ilk 6 ayında Denizli 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Denizli’de yüzde 180.4. Geçtiğimiz yıl Denizli ihracatçısına 189 milyon lira, bu yıl ise şu ana kadar 103 milyon destek verdik.

Sınır ötesi e-ihracat desteklemeleri başladı ve Denizli’de 13 firma bu destekten yararlanıyor. Tanıtım faaliyetlerinde ise 41 farklı sektörde kampanya başlattık" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ise, "Türkiye çok büyük bir ekonomi. Denizli iki bin yıllık tekstil ihracatı yapıyor ve iki bin yıl sonra da ihracatçı olacak. Mevzu Denizli ile gerisi teferruattır. Şu an enflasyonla mücadele ve parasal tedbirler üzerine bir düzenleme içindeyiz. Hepinizin beklentisi kurdaki baskının kalkması, ancak şu an bunun kalkması mümkün değil. Şimdi katma değeri yüksek ve öncelikli ürünler üretip ihracat yapmamız lazım" dedi.

TİM Başkan Vekili Fikret Kileci ise, "Bugün bizim ve ülkemiz için ihracatla ilgili bir tören yapıyoruz. Esas olarak bilmemiz gereken, ihracatın ve ihracatçının bu ülke için ne kadar önemli olduğunu hatırlamamız gerektiğidir. İhracatçı, bu ülkenin dışarıdaki yüzlerinden en önemlisidir. İhracatı ve ihracatçıyı önemli görmemiz gerekiyor. Dünya sancılı bir süreçten geçiyor. Mantıklı hareket ettiğimizde kazançlı çıkacağız. Bazı şeyleri dibe vurmadan göremeyiz. Daha önce daha iyi değerlendirmeler yaptık. Değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekmektedir. Tekstil sektörü Türkiye'de yüzde 12, dünya genelinde ise yüzde 8 daraldı. Tekstil konusunda üretim gücü olan bir ülkeyiz. Yöntem ve sürece uyum sağlarsak en başarılı sektör olmaya devam edeceğiz. Aklımızla hareket etmemiz gerekiyor" diyerek başarılı firmaları kutladı.

Konuşmaların ardından başarılı ihracatçılara ödülleri takdim edildi.

Ödül alan firmalar

İhracatçı Bazında 1 Milyon $ Üzeri İhracat Yapan Sektöründe Birinci Firmalar:

Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü (Sınai): Yonga Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri Sektörü (Zırai): Çalışkan Tarım Ürün. Teks San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Sektörü: Akın Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü: Europtec Cam San. Tic. A.Ş.

Deri ve Deri Mamülleri Sektörü: Uşak Cevahir Deri Tekstil Konf. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Fındık Mamülleri ve Kuru Meyve Sektörü: FMU Kuruyemiş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gemi ve Yat Sektörü: Denmet Metal San. ve Tic. A.Ş.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohum. ve Mamül. Sektörü: Biriz Kuruyemiş Toprak Mah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İklimlendirme Sanayii Sektörü: Kabel Soğutma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Maden ve Metaller Sektörü: Yaman Maden San. ve Tic. A.Ş.

Makine ve Aksamları Sektörü: Ardöküm Merdane Sanayi A.Ş.

Meyve Sebze Mamülleri Sektörü: Mare Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü: Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş.

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü: Smyrna Seracılık Tic. A.Ş.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Ditco Dış Ticaret Gıda Sanayi Ltd. Şti.

5 Milyon Dolar Üzeri Birim Fiyat Başına En Çok İhracat Değerine Ulaşan Firma:

Kaynak Tekstil Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Olarak En Fazla İhracat Yapan Firma:

DTS Denizli Tekstil Dış Tic. A.Ş.

2023 Yılında Üye Olup En Fazla İhracat Yapan Firma:

Ionic Stone İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Uşak İmalatçı Bazında İlk 3 Firma:

Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Ağaoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kamgarn Yün Akrilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

2023 Yılı İmalatçı Bazında İlk 20 Firma:

Seval Kablo Aydınlatma Cihz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atom Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

Gamateks Teks. San. ve Tic. A.Ş.

CMK Kablo Elektrik San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Veritas Tekstil Konfeksiyon Pazarlama San. Tic. A.Ş.

Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Filidea Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hürsan Havlu Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Nesa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kımıl Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Küçüker Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Denkım Denizli Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Denizli Rateks Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Kemal Uğurlu Tekstil San. Tic. A.Ş.