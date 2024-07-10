KOSKİ'den iş güvenliği sağlayacak TES onaylı kıyafet

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarının iş güvenliğini artırmak amacıyla TS EN ISO 20471:2013 Yüksek Görülebilirlik standardına uygun iş kıyafetleri tasarladı.

Özellikle gece çalışmaları, yoğun sis, yağmur gibi zorlu hava koşullarında, güvenliğin en kritik unsurlarından biri olan görülebilirliği kıyafetlere uygulayan KOSKİ, bu koşulları sağlayarak çalışanların, ciddi kazalara ve ölümlere yol açabilecek ihtimalleri ortadan kaldırmış oldu.

Yüksek görünürlük özelliklerine sahip iş kıyafetleriyle çalışanların fark edilebilirliğini artıran Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kıyafetlerde standartta belirlenen üç ana renkten(neon sarı, neon kırmızı, neon turuncu)neon kırmızı renkleri kullandı.

KOSKİ, kurum kültürünü yansıtacak şekilde neon kırmızı rengini, KOSKİ’nin simgesi olan maviyle birleştirip yüksek ölçülerde reflektörleri yerleştirerek oluşturduğu özgün bir tasarımla Türk Standartları Enstitüsü’nden uygunluk belgesini almaya hak kazandı.