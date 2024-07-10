Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine’ye ait 5 enerji şirketi 15.6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

ANKARA (EKONOMİ) - Resmi Gazete’de yayımlanan ihale duyurusuna göre RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş hisseleri 6 milyar 200 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Teminatın 300 milyon TL olarak belirlendiği ihalede, kazanan şirket teminat oranını yüzde 10’a tamamlayacak. İhale, Hazine’ye ait 1 TL nominal değerli 750 milyon adet hissenin satışını içeriyor.

Hazine’ye ait Siberles Elektrik’teki 51 milyon 56 bin adet hisse 2 milyar 700 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalede teminat 135 milyon TL olarak belirlendi.

Muradiye Elektrik A.Ş’deki yüzde 100 Hazine hissesi 2 milyar 100 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye katılım teminatı 105 milyon TL olacak.

Betim Enerji Yatırım ve üretim A.Ş’deki Hazine hissesi 2.6 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı. Teminat 130 milyon TLolarak belirlendi.

Gün Güneş Enerjisi A.Ş’deki Hazine hisseleri 2 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhalede teminat 100 milyon TL olarak belirledi.