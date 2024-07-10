Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi
Sanayi şirketlerinden Asman Çelik'in konkordato süresinin 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.
Ülke genelinde otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik'in konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.
Bulundukları sektöre damgasını vuran şirketler bile ekonomik krizden yakasını kurtaramıyor. Bu firmalardan biri de Asman Çelik...
Konkordato ilan eden Konya merkezli Asman Çelik'e 2 ay daha ek süre verildi.
Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik yüzlerce çalışanıyla adından söz ettiren şirketlerin başında geliyordu.