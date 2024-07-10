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Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi

Sanayi şirketlerinden Asman Çelik'in konkordato süresinin 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi
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Ülke genelinde otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik'in konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Bulundukları sektöre damgasını vuran şirketler bile ekonomik krizden yakasını kurtaramıyor. Bu firmalardan biri de Asman Çelik...

Konkordato ilan eden Konya merkezli Asman Çelik'e 2 ay daha ek süre verildi.

Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik yüzlerce çalışanıyla adından söz ettiren şirketlerin başında geliyordu.

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