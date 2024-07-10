Yolcu sayısı arttı, ek önlemler alındı: Kapıkule’de yolcu giriş peronu sayısı 12’den 24’e çıkarıldı

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özellikle Haziran-Ağustos döneminde Yunanistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yoğunluğun arttığı bildirildi.

Geçen yıl alınan tedbirlerle işlemlerin hızlandırıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak, 2024 Yaz döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle; özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule Gümrük kapılarında gümrük kapısından yolcu geçişlerinin rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız” denildi.

Buna göre sözkonusu gümrük kapılarına diğer bölgelerden personel takviyesi yapılırken, Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına çıkartıldı. Buradaki hizmetin 24 saat aksamaması için de takviyeler yapıldı.

Öte yandan yurt dışından gelen vatandaşlar için anlık yoğunluk durumunun takip edilebileceği kamera görüntüleri de 15 Haziran-15 Eylül arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü internet sitesinden yayımlanacak.

Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısında konumlandırılırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilave Saymanlık vezneleri açıldı.

Ayrıca gümrük işlemleriyle ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınırken, jandarma ve emniyet birimleri tarafından gümrük sahalarında güvenlik tedbirleri alındı.