Hugo Boss İzmir’de 25. yılını kutluyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Serbest Bölgesi’ndeki kampüsünde 4 farklı fabrikada üretime devam eden Hugo Boss Tekstil Sanayi bölgenin en büyük yabancı yatırımcıları ve işverenlerinin arasında yer alıyor. Üretim tesisi ayrıca, yıllık 7 milyonu aşan üretim kapasitesiyle, Hugo Boss Grubu’nun ana pazarı olan Avrupa için en önemli üretim merkezi konumunda bulunuyor.

25. yılını Ege Serbest Bölgesi’ndeki kampüsünde organize ettiği bir resepsiyonla kutlayan HUGO BOSS Tekstil Sanayi, aralarında Beyazıt Öztürk, Mehmet Nane, Pınar Eczacıbaşı, Şerif Kaynar, Sinan Ergin, Oylum Talu gibi tanınmış isimleri sahnede ağırladı.

86 milyonun üzerinde ürün ihraç etti

Firmanın 25. yıl resepsiyonu öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, “Hugo Boss İzmir bugün 5 bin 100’ün üzerinde çalışana ev sahipliği yapıyor. Tek çatı altında bu kadar büyük bir ekip ve moda endüstrisinde bu ölçekte bir doğrudan yatırım, hem ülkemizde hem de dünyada pek sık rastlanan bir şey değil. Kurulduğu günden bu yana Hugo Boss Tekstil Sanayi toplam 23 bin kişiye iş olanağı sundu, 86 milyonun üzerinde ürün ihraç etti, 1 milyon saatin üzerinde mesleki eğitim verdi, İŞKUR’la birlikte 3 bine yakın kadını meslek sahibi yaptı, 2 binin üzerinde tedarikçiyle çalıştı ve bin 500’den fazla öğrenciye burs desteği verdi. Çeyrek asırlık bu başarı tablosunun bir parçası olduğumuz, Hugo Boss’un moda endüstrisindeki liderliğine aralıksız destek verdiğimiz ve etki alanımıza giren Türkiye’deki paydaşlarımıza 25 yıldır değer yarattığımız için hepimiz çok gururluyuz” diye konuştu.

25 yıl boyunca sürekli olarak endüstri standartlarını yükseltmeye ve moda dünyasında iz bırakmaya çalıştıklarını belirten Arif Kaya “Gelecek için de büyük hedeflerimiz var. Moda dünyasında sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ederek, tekstil sektöründe tüm dünyada parmakla gösterilen üretim tesislerinden biri olmaya devam edeceğiz” dedi.