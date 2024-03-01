İç Anadolu Kariyer Fuarı Eskişehir’de kapılarını açtı

ESKİŞEHİR

Öğrencilerle sektöründe lider firmaların temsilcilerini buluşturan fuarın açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “CBİKO koordinasyonunda yetenek her yerde anlayışıyla düzenlenen bölgesel kariyer fuarları bir yandan gençlerimizin her birine yetenekli olduklarını hissettiren öte yandan da kurum ve işletmelere yetenek keşfi imkânı sunan ülkemizin en önemli kariyer etkinliklerindendir. İKAF 24’te işverenlerimiz ile gençlerimiz arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldırmaya, gençlerin işverenler ile birebir temas kurmasına fırsat sağlamaya odaklandık. Gençlerimiz için yüzlerce etkinliğin yer aldığı zengin bir program hazırladık” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açılışta yaptığı konuşmada, “İKAF’24 gençlerimiz için gerçek bir çalışma hayatının kapılarını aralıyor ve gerek kamu gerek özel sektör, çalışmaya hazır mezunlarla bu etkinlikte buluşuyor. Bizler devlet olarak geleceğin liderleri olan genç arkadaşlarımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.