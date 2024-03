İnşaat mühendisliği eğitimindeki eksiklikleri giderecek proje geliştirildi

ESKİŞEHİR

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı 2023 Yılı KA220-VET Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları Projesi kapsamında “Discover the Know-How of Construction Professionals” başlıklı ve 2023-1-TR01-KA220-VET-000150804 numaralı projenin “kick-off meeting” buluşması Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Serkan Kıvrak ve Aydın Akgün, İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Gökhan Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Prof. Dr. Serdar Ulubeyli ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Arslan, Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. İncilay Cangöz, TAV İnşaattan, Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu, Çelik İnşaattan Dr. Barış Erkuş, Litvanya’dan Vilnius College of Technologies and Design, Polonya’dan Warsaw University of Technology ve Polish Association of Building Managers’ın katıldığı buluşmada Endüstri 4.0 ile inşaat mühendisliğini birleştirmek, ortak proje ortaya koymak için görüş alışverişinde bulundu.

Endüstri 4.0 ile birlikte gelişen yeni teknolojiler, tüm sektörleri rekabetçi ve dinamik bir yapıya dönüştürüyor. Daha yetkin mühendislere ihtiyaç duyulan sanayide, özellikle teknik mühendislik bilgisinin yanında, pratik, güncel, ekonomik, sosyal ve hukuksal bilgilere de sahip mühendislere olan ihtiyaç artıyor. Yüksek oranda teknik bilgilerin öğretildiği bir mühendislik alanı olan inşaat mühendisliği öğrencileri, sektörün ihtiyaç duyduğu pratik/örtülü/güncel teknik bilgileri istenilen seviyede öğrenmekte zorluk çekiyor.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda son derece önemli olan inşaat mühendislerinin bu alandaki eksikliklerini gidermeleri kapsamında geliştirilen proje ile birlikte, teknik eğitimde yaşanan eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor. Sektörde yıllarca çalışmış tecrübeli mühendislerin zihinlerinin kayıt altına alınacağı proje kapsamında tecrübeli mühendisler ile genç mühendisler tasarlanacak platformda bir araya gelecek ve tecrübe aktarımı sağlanacak.