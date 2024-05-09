İş dünyasından yeni eğitim müfredatına tepki

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Mustafa Cengiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişiklik yapılmak üzere hazırlanan ve ‘’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ başlıklı eğitim müfredatı hakkında görüşlerini açıkladı

Yeni müfredatın toplumsal uzlaşma ile sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

‘’Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğretim kademelerini kapsayan ve ‘’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ adıyla kamuoyuna duyurulan ‘yeni müfredat taslağı’ gelecek nesillerimizi, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde onları gelişmiş toplumlar düzeyine taşıyacak bir sistem midir? Bu sorunun cevabı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile farklı görüşlerden eğitim paydaşları müfredatın hazırlık sürecine dâhil edilerek verilmelidir. Ülkemizin yarınları için hayati önem taşıyan ’’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ için verilen bir haftalık askı süreci yetersizdir. Dünyanın değişim hızı her geçen gün artmaktadır. Çocuklara ve gençlere Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üreten aynı zamanda 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak bir eğitim modeli hazırlanmalıdır.’’

Uygulanacak eğitim politikasının her derecesinin hiçbir tereddüde yer vermeyerek net ve açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Cengiz, sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesini istedi. Cengiz, şöyle devam etti:

‘’Bu süreçte dünyada uygulanan eğitim sistemleri göz önünde bulundurulmalı, öğretmenlerin eğitim verecekleri alanlardaki yeterlilikleri incelenmeli ve programı test edecek bir pilot uygulama öngörülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim modelini anlatan sistemin ismi de Türkçe olmalıdır. Ülkemizde uygulanması planlanan eğitim sisteminde yapılması gereken en önemli değişikliklerden birisi ‘’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ ismi olacaktır; çünkü “Maarif” Türkçe bir kelime değildir.’’

Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında eğitim alanında yapılacak olan reformlar hazırlanırken Atatürk’ün göstermiş olduğu yolun mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim sistemi ile bilimsel yöntemlere ağırlık vermelidir. Zira akıldan, bilimden, çağdaşlıktan, evrensel değerlerden uzak, milli ve manevi değerler üzerine oturtulmuş bir eğitim sistemi ülkemizin yarınları için derin bir kaygı yaratacaktır. Bu nedenle, herkesin ortak meselesi olarak görmesi gerektiği ‘yeni eğitim sitemi modeli’ toplumda kutuplaşmaya neden olmayarak çağdaş uygarlık seviyesinde geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir.’’