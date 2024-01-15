İzmir 4 günde 4 fuara ev sahipliği yapacak

EKONOMİ / İZMİR

HORECA Fair ile 5’incisi düzenlenecek Uluslararası Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı (HORECA EDT) ile bu yıl ikinci kez düzenlenecek Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) ve Gıda Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı (Food Fair Türkiye), kapılarını aynı gün açacak.



GL Platform tarafından düzenlenen dört fuar, toplamda 400’e yakın firma ile 18 bini aşkın ziyaretçiyi buluşturacak. Yurtdışından 250 profesyonel satın almacı fuarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, her biri diğerini destekleyen 4 sektörün aynı anda buluşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

“6 bin farklı ürün kalemi sergilenecek”

Sektörün ihtiyaç duyduğu 6 bine yakın farklı ürün kalemi, yine sektörün ayağına getirdiklerini söyleyen Ceylan “Üstelik bunu turizm sezonu başlamadan yaparak otelden restoranlara, ambalaj sektöründen gıda ürünlerine kadar farklı sektörlerin aynı anda aynı merkezden ihtiyaçlarını temin etmelerinin yolunu açtık” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ile Balkan ülkeleri, İtalya, İspanya, Amerika, Yunanistan, Azerbaycan, Irak, Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya başta olmak üzere 20 ülkeden alım heyetleri çalışması yapıldığını belirten Ceylan “4 fuar hem sektöre hem de kent ekonomisine dolaylı katkı sağlayacak. Sektörün sezon öncesinde tüm hazırlıklarını yapabilmelerine imkan tanıyacak” diye konuştu.