'Kadınlar daha çok desteklenmeli ve teşvik edilmeli'

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, (ŞUTSO) Şanlıurfa Ticaret Borsası ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlediği toplantıda kentteki kadın girişimciler ve kadın istihdamında yaşanan sorunları masaya yatırdı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kübra İlhan, en önemli gündemlerinin kentteki kadın girişimcilerin devlet desteklerine erişimini güçlendirecek, sahip oldukları potansiyeli en üst düzeye çıkaracak projeler olduğunu söyledi. Güçlenen her toplumun ve medeniyetin omurgasını kadınların oluşturduğunu vurgulayan Hatice Kübra İlhan, “Kadın ve erkeğin karşılıklı hakkaniyet içerisinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor bunun için çaba gösteriyoruz. Kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Ancak hala pek çok yerde kadınlar sarf ettikleri emeğin karşılığını alamıyor ve hak ettiği değeri göremiyor. Bu nedenle kadın emeğinin daha görünür kılınması ve hak ettiği statüye kavuşturulması için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü kadınlar sahip oldukları vizyon ile sadece kendi potansiyellerini gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumların daha güçlü ve sürdürülebilir kılar. Bu vizyonla kadınlar eğitimden iş dünyasına, siyaseten kültüre kadar yaşamın her alanda desteklenmeli ve daha çok teşvik edilmelidir” dedi.

“Kadınların sosyal, beşeri ve siyasal yaşama katılımıyla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz”

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Zahit, oda olarak yaşamın tüm alanında kadınların sahip olduğu önemli rolün, potansiyelin daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını aktardı. Kadınların hem iş hem sosyo-kültürel hem de siyaset alanında daha çok görünür olması gerektiğini ifade eden Mustafa Zahit, “Kentimizdeki girişimci kadınlar hem yeni işletmelerde hem de mevcut işletmeleriyle ekonomimizin gelişimine önemli bir katkı sağlıyorlar. İş dünyasında kadının daha çok yer alması demek, ekonomik çeşitliliğimizin artırılması demek. Bu durum sürdürülebilir rekabetin de teşvik edilmesi anlamına gelir. Günümüzde nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak maalesef halen kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşama katılımıyla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal ve ekonomik yaşamda erkeklerin sahip olduğu hakların kadınların da sahip olması için daha güçlü reformlara ihtiyacımız var. Kadınların temsiliyeti noktasına keskin bir eşitlik çizilmesi ve bunun hukuki güvence altına alınması gerekiyor. Zira kadın katılımı ve temsiliyeti hem toplumsal hem beşeri kalkınmanın hem de siyasal güçlü bir demokrasinin ön koşuludur. Oda olarak şehrimizde fırsat eşitliği sağlanması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

“Toplumsal kodlarımızla kadınların önünü açacak girişimlerimiz sürüyor”

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise Şanlıurfalı kadınların katıldıkları her alanda başarı standartlarını artırarak ilerlediğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Güçlü toplumlar ve devletler güçlü kadınların varlığıyla oluşur. Kadının ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan önünü açan toplumların dünya ölçeğinde söz sahibi olduğunu görüyoruz. Kadınlarımızı iş dünyasına daha çok entegre edemezsek genel açıdan yüzde 50’lik bir kitlenin potansiyelini eş geçmiş oluruz. Ülkemiz sahip olduğu toplumsal kodlara uygun olarak kadınların önünü açacak girişimlerini sürdürüyor. Şuanda kadınlarımız her alanda devletimizin sağladığı desteklerle, yapılan düzenlemelerle önemli başarı hikayeleri yazıyorlar. Zamanla bu alanda daha iyi gelişimler sağlayacağımıza inanıyoruz. Şiddetin olmadığı, toplumsal barışın sağlandığı ve her kademede eşit huzurun hissedildiği bir dünya hedefliyoruz.”

“Küresel krizlerin çözümü için kadının zekasına ve sezgisine muhtacız”

AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da kadınları ötekileştiren söylemlere dikkat çekerek fırsat eşitliği için ilk başta tarihi kadınların ve erkeklerin ortak tecrübeleri üzerinden okumak gerektiğini söyledi. Kadın varlığını yok sayan tüm klişelerin ortadan kaldırılması için mücadeleyi büyütme çağrısı yapan Yazmacı, “Kadın varlığını dar kalıplara sıkıştıran tüm klişeleri bir tarafa bırakmalıyız. Türkiye’nin gücü aynı zamanda kadınların sahip olduğu güçtür. Kadınların iş gücüne katılım oranı 2000’lerde yüzde 17 iken bu oran 2023 yılında yüzde 40’a ulaştı. Hükümetlerimizin cinsiyet eşitliği noktasında sarf ettiği çabanın bu artıştaki etkisi büyüktür. Türkiye küresel lider bir ülke olma yolunda ilerlerken bunun en önemli taşıyıcısı kadınlarımız olacağı unutulmalı. Ekonomik krizlerin önlenmesinden, savaşların durdurulmasına, iklim krizi ile mücadelede kadar her alanda kadın zekasına ve sezgisine muhtaçtır. Bu nedenle kadınların yaşamın tüm alanlarında yer alması için etkin bir hükümet olarak çabalıyoruz” şeklinde konuştu.