Kaleseramik Coverings, 2023’te seramiğin geldiği son noktayı  dünyaya tanıtacak

Esra Sultan AZİZOĞLU



ÇANAKKALE - Kale Holding bünyesinde bulunan markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Edilcuoghi, Edilgres ve T-ONE’ın en yeni koleksiyonlarıyla birlikte, bu yıl da özellikle seramik sektöründe devrim niteliği taşıyan Kalesinterflex ürünüyle fuarın ilgi odağı olmayı hedefliyor. Kaleseramik, fuarda; seramiğin konvansiyel kullanımını genişleten ve kullanıcılara sınırsız yaratıcılığın kapılarını açan Kalesinterflex’in, yeni kullanım alanlarını öne çıkaracak. Kaleseramik ssürdürülebilirlik temasını odağına alarak ‘İyi Bak Dünyana’ mesajını vereceği standında, katılımcılara etkileşimi yüksek ve ilham veren özel bir konsept ile deneyim sunmayı hedefliyor.

Coverings 2023’ün seramik sektöründe küresel oyuncuları buluşturan çok önemli bir fuar olduğunu belirten Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Özel olarak, hazırlandığımız bu fuarda; prestijli markalarımızın en yeni ürünlerini tanıtmanın yanında, aynı zamanda başlattığımız ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi doğrultusunda tüm katılımcılara sürdürülebilirlik üzerine mesajlarımızı vereceğiz. Kaleseramik olarak, yine geleceğin mimarisine ışık tutan ürünlerimiz, özel tasarım standımız ve gezegene sahip çıkma temamızla fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

ABD’nin en büyük, dünyanın ise, sayılı seramik fuarlarından biri olan Coverings’in, her yıl olduğu gibi bu sene de küresel seramik sektörünün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Kaleseramik de bu önemli organizasyona, hayata değer katan sürdürülebilir ürün ve tasarımlarıyla katılıyor.

Türkiye’de seramik kaplama malzemelerinde en yakın rakibinin iki katına yakın bir pazar payı ile sektördeki liderliğini devam ettiren Kaleseramik, Türkiye’nin en büyüğü olmasının yanında, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 18’inci seramik karo üreticisi olarak, sektörün açık ara ihracat lideri konumunda bulunuyor.

‘Amerika’ya geleceğin mimarisini götürüyoruz’

Teknolojinin sürekli geliştiği, inovasyon ve sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da öne çıktığı yapı malzemeleri sektöründe, Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Hepimiz sadece Kaleseramik’in değil, tüm Kale Grubu’nun Ar-Ge’deki başarısıyla gurur duyuyoruz. Çünkü Ar-Ge’yi daima bizi geleceğe taşıyacak önemli bir köprü olarak, görüyoruz.

Bugün, Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’mizde, sektöre yön verecek, inovatif ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesinin yanında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda; atıkların önlenmesi, hammaddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri, gibi birçok projeyi yürütüyoruz. Dünyada, Kalesinterflex (porselen levha) teknolojisine yatırım yapan ve bu teknoloji ile üretime geçen ilk şirketiz. İnsan, teknoloji ve tasarım odaklı yaptığımız geliştirmeler sayesinde, 3 ve 5 milimetre incelik, 100x300, 120x360 santimetre boyut alternatifleri ile Türkiye’nin en ince, en büyük boyutlu ve esneyebilen seramik karosu Kalesinterflex’in üstün özelliklerini kullanarak, sektöre pek çok yenilikçi ürün kazandırdık.

Özellikle son olarak geliştirdiğimiz yeni ürün grubumuz T-ONE ürünleri ile Kalesinterflex’i yaşayan mekanların yenilikçi yüzü haline getirdik. Kalesinterflex, mutfaklarda tezgâh, banyolarda mobilya, yaşam alanlarında masa, tv ünitesi olarak geniş bir ürün yelpazesiyle pek çok farklı alanda kullanılıyor. Kalesinterflex, kullanım alanlarının artmasıyla hem sektörümüzün önünü açıyor hem de bizim uluslararası arenadaki en önemli oyunculardan biri olma rolümüzü daha da güçlendiriyor” dedi.

‘Coverings’de fark yaratmak istiyoruz’

Coverings’de ürün, stant ve temamızla fark yaratmak istediklerini dile getiren Akbaş; “Uluslararası ihtisas fuarlarını önemli bir araç olarak görüyoruz. Sektörün alıcı ve satıcı taraflarını buluşturan bu fuarlar; bizim için hem yeni ürünlerimizi tanıtmak hem uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına çok önemli bir görevi görüyorlar. Fuarların bu özelliğinden faydalanarak, yurt dışında daha fazla insana ulaşmaya ve ürünlerimizi daha uzak pazarlara ulaştırmaya çalışıyoruz.

Coverings de seramik sektöründe küresel oyuncularını bir araya geldiği çok önemli bir fuar. Bu nedenle Coverings 2023’e özel olarak hazırlandık. Fuarda, prestijli markalarımızın en yeni ürünlerini tanıtmanın yanında, aynı zamanda başlattığımız ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi doğrultusunda tüm katılımcılara sürdürülebilirlik mesajı vereceğiz. Kaleseramik olarak, bu fuarda da yine geleceğin mimarisine ışık tutan ürünlerimiz, özel tasarım standımız ve gezegene sahip çıkma temamızla fark yaratacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

“Küresel pazarda büyümeyi hedefliyoruz”

Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, büyüme hedeflerinde de yine küresel pazara odaklanan Kaleseramik’in ihracat yaptığı pazarlarına değinen Akbaş; ‘‘İhracat yaptığımız pazarın başında, yüzde 30’luk oranla Kanada ve Amerika geliyor. Bu ülkeleri, İsrail yüzde 11, İngiltere yüzde 8, İtalya yüzde 2, Almanya yüzde 5, Pakistan yüzde 5 ve Irak yüzde 4’lik oranlarla izliyor’’ dedi. Seramik sektörünün, Türkiye açısından gerek üretim gerekse de ihracat noktasında dünyada söz sahibi olduğu sektörlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Akbaş,

“Türkiye’nin, bugün dünya seramik liginde en önemli oyuncular arasında yer almasında Kaleseramik, büyük ve öncü bir role sahip. Kaleseramik olarak, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, büyüme hedeflerinde de yine küresel pazara odaklanan, ülkemizin bu alanda da lider ve en güçlü markasıyız. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 86 ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bununla birlikte stratejik öneme sahip ülkelere olan ihracatımızı daha da artırmayı amaçlıyor ve attığımız önemli adımlar ile hedeflerimize aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Uluslararası pazarlarda büyümek için; ürün yelpazesi, yüksek kalite standartları, uluslararası tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama gibi unsurlar önemli bir yer tutuyor. Biz de bunun bilinci ile Amerika ve Avrupa’da pazarlama ve satış yapacak, bölgesel ofisler kurma çalışmalarımızı sürüyoruz” diye konuştu.

Üretim gücüne 34 milyon euroluk yeni temel

Yapmış oldukları yeni yatırıma değinen Akbaş; “Kaleseramik olarak bugün ulaştığımız başarının altında, yarım asrı aşan sektör tecrübesi ve ileriyi öngörerek yapılmış olan çok önemli yatırımlar bulunuyor. Ülkemizin küresel seramik sektöründeki güçlü bir oyuncusu olarak, toplam 50 fabrika ile 50 milyon metrekare üretimle tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik şirketlerinden bir tanesiyiz.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 650 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 1,25 milyon metrekare alanda kurulu 50 fabrikamızda üretimimizi sürdürüyoruz. Üretim potansiyeli noktasında; 22 milyon metrekare/yıl duvar karosu, 15.1 milyon metrekare yer karosu, 11.2 milyon metrekare granit seramik ve 1.6 milyon metrekare/yıl Kalesinterflex üretim kapasitesine sahibiz. Yozgat’ta bulunan 562 bin metrekare açık alan ve 24 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikamız ise yıllık 6,2 milyon metrekare yer karosu üretim kapasitesine sahip. Türkiye, seramik sağlık gereçleri (SSG) alanında da yaklaşık 22 milyon adetlik üretim ile Avrupa’nın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi olmasının yanında, yine 8 milyon adet ihracatı ile de Avrupa’da en fazla vitrifiye ihracatı yapan ülkesi olarak zirvede yer alıyor.

Biz de Kale Banyo markamızla SSG tarafında toplam 115 bin metrekare alana kurulu 4 fabrikamızda 1.56 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. Bu üretimin vitrifiye kapasitesi 1,14 milyon adet, banyo mobilya kapasitesi ise 84 bin modülden oluşuyor. Ayrıca 34 milyon Euro yatırım ile 27 Temmuz Seramik Bayramı’nda Çan ilçesinde Granit Slab Fabrikamızın temelini attık. Üretim gücümüze önemli bir katkı yapacağına inandığımız bu fabrikada; 160x320 cm, 80X320 cm, 80X280cm, 80X160 cm, 80X80 cm ebatlarda 6 milimetre, 10 milimetre, 12 milimetre ve 20 milimetrelik Mat/Parlak granit üretimini gerçekleştireceğiz.

Granit slab hattı devreye girdiğinde, toplam kapasiteye katkısının 1,5 milyon metrekare, yıllık ciroya katkısının ise ortalama 800 milyon TL olmasını öngörüyoruz. Kaleseramik olarak, 50 değişik ebatta 1.900 çeşit yer karosu ve 60 değişik ebatta 2.200 çeşit duvar karosu olmak üzere her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyoruz’’ dedi.