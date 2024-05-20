'Kamu tasarrufu için yeni tedbirler alınmalı'

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, tasarruf tedbirlerine ilişkin görüşlerini belirtti. Devletin daha fazla kalemde tasarrufa giderek harcama giderlerini en aza indirmemiş gerektiğini vurgulayan Adnan Gündoğdu, ilerleyen günlerde yeni paketlerin açıklanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Kamu ihalelerinde daha şeffaf ve rekabetçi bir ortamın oluşturulması, gereksiz harcamaların önlenmesi, kamu kaynaklarının doğru projelere yönlendirilmesi ve verimlilik artışı sağlanmasının önemini dile getiren Gündoğdu, “Dijitalleşme ve teknoloji kullanımının kamu hizmetlerinde daha yaygın şekilde benimsenmesi tasarruf potansiyelini artırabilir. Geleneksel işleyiş biçiminden teknolojiye dayalı dijital sisteme geçmeliyiz. Böylelikle hem doğamızı korur hem tasarruf sağlarız. Bu dönüşüm aynı zamanda işlem sürelerini kısaltacaktır. Açıklanan tasarruf tedbirlerini desteklemekle beraber, kapsamın daha fazla genişlemesini bekliyoruz. Kamu yönetiminde reformların hızlandırılması ve daha etkin uygulanmasıyla birlikte, tasarruf ve ekonomik istikrarın güçleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, belediyelerin de standart hizmetlerini aksatmayacak şekilde giderlerini gözden geçirmesi gerektiğini aktardı.