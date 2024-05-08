Kapasitesini yüzde 40 artıran Netafim’den ihracat atağı

EKONOMİ / ADANA

Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, ülkemizdeki birçok sektör gibi tarımın da zor bir dönem geçirdiğini belirterek, yine de yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Son bir yıldır seçim gündeminin ön plana çıktığını ifade eden Parmaksız, “Üreticilerin kaynaklarının sınırlı olduğu bu dönemde Tarım İl Müdürlüklerince ilan edilen hibelerin dağıtımı ve Ziraat Bankası kredilerinde limitlerin kullanılması konusunda karşılaşılan sorunların acil çözümüne ihtiyaç var” dedi.

Tarım sektöründe en belirleyici dönemin yılın ikinci çeyreği olduğuna dikkat çeken Parmaksız, “Damla sulama ile alakalı teknik şartnamenin henüz yayınlanmamış olması sektör dinamiklerini yavaşlatıyor, bir an önce yayınlanmasında fayda var” diye konuştu. Taleple ilgili de problemli bir dönem yaşandığını vurgulayan Parmaksız, “Mısır, şeker pancarı, pamuk, domates ve birçok diğer üründe mahsul fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını, bunun da yeni ekim dönemine olumsuz yansıdığını söyledi.

“9 milyon dolarlık yatırımla kapasite artışına gittik”

Bu koşullara rağmen yatırıma devam ettiklerini açıklayan Parmaksız, “Üretimimizde yüzde 40’lık bir kapasite artışı yaptık. Geçen senenin başında başladığımız yatırımı kasım ayında devreye soktuk. Yatırım maliyetimiz 9 milyon doları buldu. Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere yüzde 7-8 oranında olan ihracatımızı artırdık. Avrupa’nın hemen hemen her ülkesine ve Çin’e ciddi miktarda ihracat gerçekleştirdik. İhracat operasyonumuzu daha da büyütmeye devam ediyoruz. Planlamalarımızı, toplam sevkiyatımız içindeki ihracat oranımızı sezonda yüzde 25’i geçmemek üzere yaptık” dedi.

Sektörde ciddi bir tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Parmaksız, “2022 yılında Netafim Türkiye olarak kuruluşumuzun 25’inci yılını kutladık. Gerçekten çok iyi ve kalifiye bir ekibimiz var. Yeni kapasite artışıyla birlikte 80 çalışanımızın da aramıza katılmasıyla personel sayısı olarak 350 kişiyi geçtik. Ürün portföyümüzde çeşitliliği artırdık. Sektördeki binlerce çeşit ürünle rekabet edecek şekilde ve talebe uygun üretim yapacak esnek bir yapıya sahibiz” bilgisini verdi.

“Toprağı, nemi, suyu uzaktan kontrol ediyoruz”

2024’ü dijitalleşme yılı olarak belirlediklerini vurgulayan Parmaksız, “GrowSphere dijital ürün grubumuzla beraber tarla, bahçe ve seralarda sensörler üzerinden toprak, nem bilgisi, yaprak durumu gibi bilgileri izleyip, analiz edip hem bilgisayar, hem cep telefonu ortamında, bir butonla sulama yapmak mümkün” dedi.