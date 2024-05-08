Halfetili turizmciler, alan yönetim başkanlığı istiyor

MEHMET NABİ BATUK / HALFETİ

Halfeti Turizm Derneği Başkanı Şerif Bilgin, eski Halfeti bölgesine yönelik turist ilgisinin her geçen sezon daha da artığına dikkat çekerek altyapı yatırımlarının hızlandırılması çağrısı yaptı. Geride kalan Ramazan Bayramı’nda eski Halfeti’yi görmeye gelen misafirlerin kilometrelerce araç kuyruğu oluşturduğunu vurgulayan Şerif Bilgin, yüksek turist talebine rağmen bölgenin birçok yerel hizmetten mahrum kaldığını söyledi.

En öncelikli taleplerinin 2 kilometrelik Halfeti Kıyı Bandı’nın rehabilitasyonu, sokak aydınlatmaları, mağaza bölgesinin kurulması, vektörel mücadele olduğunu ifade eden Bilgin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Halfeti Belediyesi’nden daha sürdürülebilir ve vizyoner projeler beklediklerini aktardı. Başkan Bilgin, ayrıca bazı işletmelerin kentin 2009 yılında kazandığı Citta Slow (Sakin Şehir) unvanına aykırı faaliyetlerde bulunduğunu açıklayarak bölgedeki denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti. Bilgin, “Yaşadığımız altyapı sorunları nedeniyle turizmin gerektiği yatırımları bölgemize çekemiyoruz. En basiti akşam saatlerinde sokak aydınlatmalarımız çalışmıyor. Yerel kurumlar arasındaki yetki karmaşası ve iletişim sorunları nedeniyle temel altyapı yatırımlarımız ilerlemiyor. Su, elektrik, telekominikasyon altyapımız ihtiyaca cevap vermiyor. Bölgemizin modern kıyı şeridine, butik mağaza alanına, marina alanımızın geliştirilmesine, su sporları için özel alanlara ihtiyacı var” dedi.

“Bölgenin uzman eller tarafından yönetilmesi şart”

Altyapı sorunlarının çözümü ve bölgenin sürdürülebilir şekilde turizme uygun olarak geliştirilebilmesi için bir an önce Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Halfeti Alan Yönetim Başkanlığı’nın kurulması gerektiğini ifade eden Şerif Bilgin, “Halfeti’nin mevcut doğası, kültürü ve tarihi yapı stokuyla korunması için bölgenin alanında uzman eller tarafından yönetilmesi şart. Bölgemizin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yürürlüğe girdi. Ancak turizmciler olarak kentimizin Alan Yönetim Başkanlığı’na devredilmesini istiyoruz. Yüksek talep nedeniyle bölgemizdeki butik otel yatırımları artarak devam ediyor. Devreye alınan yaklaşık 10 butik otelimizde toplamda 120 yatak kapasitesine ulaşıldı. Atıl kalmış Halfeti evlerimiz aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırılmaya devam ediyor. Yatak kapasitemiz önümüzdeki süreçte artmaya devam edecek. Altyapı sorunları nedeniyle gelen misafirlerimiz burada tutamıyoruz. Doğal tracking parkurlarımız, gastronomi zenginliklerimiz ve su sporları potansiyelimize rağmen turistlerimiz günübirlik olarak bölgemize geliyor ve çevre illere geri dönüyor. Sorunlarımızın hızlı çözümü için bir an önce Halfeti Alan Yönetim Başkanlığı’nın kurulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Alternatif alanları hızlı gelişir”

Turizmcilerin en önemli beklentilerinden birisinin de ulusal ve uluslararası organizasyonlar olduğunu ifade eden Şerif Bilgin, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en önemli güllerinden biri olan Kara Gül sadece Halfeti’de yetişiyor. Kara Gül temasıyla çeşitli tarım, kültür, gastronomi, edebiyat ve müzik festivalleri gerçekleştirebiliriz. Ayrıca Savaşan ve Çekem bölgelerimiz bir açık hava film stüdyosudur. Bölgemizin en önemli su kaynağı Değirmendere bölgesinde çıkıyor. Burada ayrıca 12 adet eski su değirmeni var. Bu yapıların tamamı atıl bir şekilde çürüyor. Ayrıca tarihi konakları, doğası, korunmuş gastronomi kültürüyle bölgemiz yüksek bir potansiyel barındırıyor. Ülkemiz ve dünyanın çeşitli bölgelerinde izlenen Kara Gül dizi burada çekildi. Bu dizi ile birlikte Halfeti’nin bilinirliliği daha da arttı. Bu dizi sayesinde Arap ülkelerinden de yüzlerce misafir ağırlıyoruz. Halfeti’deki tarihi alanların temizlenmesi ve yönetim planlarıyla buraları sadece sinema alanı için değil turizmde de alternatif bir değer alanına dönüştürebiliriz.”