Denge Vida, yönünü dijitale ve otomasyona döndü

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri OSB’deki 5 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikasında yaklaşık 7 bin çeşit vida ve cıvata üreten Denge Vida, büyümenin sürdürülebilirliği için üretimde kalite, müşterilerde seçicilik, teknolojiyi takip eden makine ve hammadde yatırımları, ihtiyaca cevap veren yeni ürünlerin geliştirilmesi ve insan kaynağını güçlendirmeye yönelik temel dinamiklerde sürekli iyileştirme prensibiyle hareket ediyor.

Ürün kalitesinin sektörün ihtiyacına cevap vermesi nedeniyle 2023 yılında enerji sektörüne de girdiklerini paylaşan Denge Vida Satış Pazarlama Koordinatörü Emir Dengiz, bu yılı dijital ve otomasyona yönelik yeni yatırımlar doğrultusunda planladıklarını söyledi. Emir Dengiz, “Enerji sektörü uzun vadede büyümesini sürdürecek ve talep artacak. Bizde bu süreçte kendimizi artacak talebe göre konumlandırdık. Enerji sektöründeki çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da yeni yatırımlarla hem kapasitemizi hem de verimliliğimizi artıracak yatırımları hayata geçiriyoruz. Mevcut kapasitemizi yüzde yüz kullanmak için gerekli tüm dijital ve otomasyon yatırımlarını hayata geçirmeye başladık” dedi.

Enerji sektörünün uzun vadede daha fazla gelişeceğini ve talep göreceğini kaydeden Emir Dengiz, “Enerji sektörü kaliteli ürünleri tercih ediyor. Bizim ürünlerimizde istenilen kaliteye sahip olduğu için pazara girmekte zorluk çekmedik. Cıvata grubumuza yeni ürünler ekledik. Şu anda üretimimizin yüzde 35’ini yurtdışına gönderiyoruz. Türkiye’de güzel bir pazar var. Bu yüzden tamamen ihracata odaklı değiliz. Her iki talebe de cevap vermek istiyoruz. Ancak ihracatı bir miktar daha artıracağız” dedi. Fiyat ve kalitede denge anlayışını benimsediklerini aktaran Emir Dengiz, “Hem kaliteli üretim yapıyoruz hem de dengeli fiyatlarla ihtiyaca cevap veriyoruz. Kalite anlayışımız gereği sürekli yeni yatırımlarımız oluyor. Bir yandan insan kaynağını güçlendirirken diğer yandan da teknolojiyi takip ediyoruz. Birinci önceliği üründe kalite ve nitelik olan müşterilerle çalışıyoruz. Rekabetin gittikçe arttığı bir dönemde sürdürülebilirliğimizi korumak için sadık ve nitelikli müşterilerle çalışmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

“Çalışma saati uygulaması üretimi yavaşlatır”

Marka olarak insan kaynağını güçlendirecek her türlü adımı attıklarını ancak yine de aradıkları iş gücünü bulmakta sıkıntı çektiklerini paylaşan Dengiz, “Sanayinin şuanda yaşadığı en önemli problemlerden biri aradığı iş gücüne ulaşamamak. Ancak bizim bağlantı elemanları sektöründe bu sorun daha da derinleşiyor. Çünkü bizim sektörümüzde vasıfsız eleman diye bir anlayış yok. Bir yandan bu sorun devam ederken diğer yandan da çalışma saatleriyle ilgili hayata geçirilmesi değerlendirilen yeni uygulama bizleri zor durumda bırakıyor. Eksik iş gücü ile zaten tam kapasite çalışamazken bir de çalışma saatlerinin düşmesi üretimi daha çok yavaşlatacaktır. Bu konuyla ilgili yetkililerimizin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmelerde bulunmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Emir Dengiz, insan kaynağı dışında enflasyonun da sanayicileri yorduğunu belirterek, “Maliyet artışını karşılayacak şekilde satışlarımız yok. Maalesef enflasyon büyümenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Navlun fiyatlarının düşmesi de rekabette bizleri sıkıntıya düşürdü. Ancak diğer taraftan baktığımızda Avrupa’daki resesyon yeni pazarlara girmemizi de sağladı. Şu anda yönümüzü Kuzey Afrika, Mısır ve Cezayir lokasyonlarına çevirmiş durumdayız” dedi.