Karasu’da Somon Balığı İşleme Tesisi kurulacak

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Projeye Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sakarya, Bolu, Düzce Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, Karasu Karsaş İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve S.S. Karasu Yeni Mahalle Su Ürünleri Kooperatifi destek verecek. Ülke ekonomisinin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması noktasında önemli bir yeri bulunan mavi ekonomiye ilişkin bölgede farkındalığı artırmak, gelir ve refah düzeyini yükseltmek amacıyla geliştirilen projenin bütçesi 2 milyon 696 bin 74 lira olacak.

Kadın istihdamı sağlanacak

Kurulacak tesis ile bölgede su ürünleri ekosistemi ile çok paydaşlı bir mavi ekonomi sisteminin geliştirilmesi ve su ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve dağıtımı konusunda Karasu’nun bölge üssü haline getirilmesi, balık ve su ürünlerinin işlenmesine ilişkin nitelikli eleman yetiştirilerek istihdam oluşturulması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması projenin diğer çıktıları arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda kurulacak tesiste iş arayan 10 genç kadına balık ürünlerini işleme, iç organları temizleme, pul kazıma, yıkama-temizleme ve paketleme işlemlerine ilişkin eğitim verilecek istihdam edilmeleri sağlanacak. Karasu Belediyesi tesis için 1500 metrekare kapalı alana sahip bir bina inşa ederek mavi ekonomik dönüşüm çalışmalarının öncüsü olacak.

Bölgede yetiştiriciliği yapılan balıklar satın alınarak işlenecek ve pazarda satışa sunulacak. Karadeniz somonları taze ya da dondurulmuş bir şekilde satışa hazır hale getirilecek. Artan nüfus ve talebe yetişemeyen av balığına alternatif olarak yetiştiriciliğin yapıldığı balık tesislerinin kurulmasına vesile olunacak. Kurulacak web sitesi ile projenin bilinirliği artırılacak.

SUBÜ danışmanlık yapacak

Projeye Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi danışmanlık ve ortaklık yapacak. Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya projenin finansal akademik danışmanlığını, Pamukova Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Hamza Bozkır teknik akademik danışmanlığını, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Geçer teknik eğitim danışmanlığını üstlenecek.

Üretim tesisinin kurulması, makine teçhizatının yerleştirilmesi ve tesisin işletilmesi ile ilgili teknik; balık ürünlerinin işlenmesi, temizlenmesi, paketlenmesi, gıda güvenliği ve hijyen gibi konularda ise yetkinliğe yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi aktif görev alacak.