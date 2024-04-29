Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılacağı arsa satın alındı

KAYSERİ / EKONOMİ

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne de başkanlık eden Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, sanayi sitesi arsası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ile satış sözleşmesi imzaladı.

İl Müdürü Livdumlu’nun makamında gerçekleştirilen törende konuşan Ömer Gülsoy, “Şehrimizin marka değerini artırılması adına sanayi ve ticaret siteleri çok önemli. Bizlerde üyelerimize, şehrimize yararlı olmak ve ekonomik katkı sağlamak için kurulan Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde mutlu bir güne şahitlik ettik. İmara açılması için 19 kurumdan uzun emekler vererek aldığımız olur görüşü sonucunda Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yakınında bulunan hazine arazisinin satış sözleşmesini imzaladık. Üyelerimizin bize göstermiş olduğu güvene layık olmaya çalışıyoruz. En kısa sürede sanayi sitemizin kurulması için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise satış sözleşmesi imzalanan arsanın kooperatif üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.