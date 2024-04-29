Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu, Konya İl Başkanlığı açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu ile Konya Tarım Gıda Sanayicileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen programda, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu’nun Konya İl Başkanlığı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Teksan Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Genel Başkan yardımcısı Murat Yüksel, Federasyon Genel Sekreteri Mehmet Özkan, Ekmek Üreticileri Federasyonu Konya İl Başkanı Yaşar Durgun, Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Abdülkerim Gök, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

“Konya bizim için çok değerli”

Açılışta konuşan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Konya'nın tarımın başkenti olduğunu vurgulayarak, “Bugün açılışını yaptığımız il teşkilatımızda çok güzle çalışmalar yürütülecek. Konya bizim için çok değerli çünkü tarımın başkenti. Üretim alanında çalışma faaliyetlerini sürdüren iş adamlarımızın teklifi üzerine son iki yıl içerisinde yapılan üst düzey görüşmeler neticesinde Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Konya İl teşkilatını kurma kararı aldık. İnşallah çok sayıda hizmetin içerisinde olacağız Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Türkiye'yi doyuran bir kuruluşuz. İnsanlığın en temel gıdası olan ekmeğin üretimi gerçekleştiriyoruz. Son 18 yılın içerisinde Türkiye’ye çok büyük hizmetlerimiz oldu. Bugün 100 binin üzerinde üyesi olan bir teşkilat haline geldik. Türkiye’nin tarımsal ekonomik kalkınma programına yön veren bir kuruluş olduk. Bugün Konya’da olmaktan mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarımıza hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.

“Amacımız sorunlara çözüm bulabilmek”

Konya İl Başkanı Yaşar Durgun, ekmek sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek güç birliği yapması ve sorunlarına çözüm bulması amacıyla kurulan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu, sektöre büyük katkı ve destek sağlıyor. Konyamızın da ekmek sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren fırıncılarımızın ve işletmecilerimizin bir araya gelerek sektörde gelişimleri takip edeceği bir platform oluşturmak amacıyla federasyonumuzun Konya İl Başkanlığını açtık. Bu zorlu süreçte sektörümüzü daha ileriye taşımak, projeler geliştirmek ve iş birlikleri oluşturmak için birlikte hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdülkerim Gök ise son derece önemli bir federasyonun önemli bir İl başkanlığı açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılıştan sonra programa katılan misafirlere geleneksel Konya Pilavı ikram edildi.