HASAN COŞKUN / SAKARYA

Cumhur ittifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, açıkladıkları projeleri arasında kentsel dönüşüm ve dirençli şehirlerin çok ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Biz kentsel dönüşümü birlikte başaracağız” dedi. 31 Mart seçimlerinden sonra bayrağı aldıkları yerden daha ileriye götürmek için çaba göstereceklerini ifade eden Alemdar, her köşesiyle başka bir güzelliğe sahip Sakarya’da yeni dönemde önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeni dönemde Sakarya için neler yapacaklarını ayrıntılarıyla kamuoyuna açıkladıklarını ifade eden Alemdar, Sakarya için geçmişte yaşadıkları sıkıntıları yaşamak istemediklerini, Kentsel Gelişim Vizyonu ile şehir merkezinde yer alan eski, deprem görmüş yapıları yenileyerek şehri depreme dirençli hale getireceklerini söyledi.

2030 kent gelişim vizyonu

“Yenilikçi bir vizyonla şehrin değerini ve yaşam standartlarını yükselteceğiz” diyen Alemdar, şöyle devam etti: “Sakarya 2030 Vizyonu ile şehrimizi 2030 yılına kadar afetlere dirençli, yeşil dönüşümü başarmış, ulaşımda sorunlarını çözmüş, sıfır atık ve sürdürülebilir enerji ile çevresini koruyan, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla gelişmiş bir çehreye kavuşturacağız.”

Yusuf Alemdar, Afetlere Dirençli Şehir Vizyonu ile öncelikli olarak toplu konut hamlelerini hayata geçireceklerini de ifade ederek, şehrin sağlam zeminlerinde toplu konut ve arsa üretim çalışması yapacaklarını belirtti. Bu çerçevede afet odaklı planlama çalışmaları ile hazırlayacakları afet eylem planı doğrultusunda 16 ilçedeki mevcut yapı stok çalışmalarını güncelleyip, risk haritası oluşturacaklarını ifade etti.

Öğrencilere yüzde 54 indirim

“Ulaşım vizyonumuzun ilk ayağı ivedilikle müdahale edilmesi gereken acil sorunlara odaklanıyor” diyen Alemdar, şöyle devam etti: “Örneğin şehrimizde trafik yoğunluğu yaşanan Yazlık Kavşağı gibi birçok noktada kalıcı çözümler üreteceğiz. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencileri için belediye otobüslerinde ulaşımı ücretsiz sağlayacağız. Lise ve üniversite öğrencileri için yüzde 54 oranında indirimli seyahat imkanı sunacağız.”

Sapanca gölü kıyısının tamamının, doğal ve tarihi eşiklerle bağlanarak şehir merkezine entegre edilmesini sağlayacaklarını da dile getiren Yusuf Alemdar, çevre, spor, turizm, eğitim, tarım, kültür, sanayi ve ticaret alanlarında da önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.